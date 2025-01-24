Рост цен на картофель в Казахстане: есть ли ограничения по продаже в Мангистау?

В Астане в супермаркетах популярной торговой сети ввели ограничение на продажу картофеля. В объявлении говорится, что овощ первого сорта отпускается в количестве не более пяти килограммов в одни руки. Редакция Lada.kz решила выяснить, есть ли подобные ограничения в Мангистауской области.

Фото: Tengrinews.kz

Lada.kz обратилась в акимат региона за комментариями. Там сообщили, что на сегодняшний день дефицита картофеля в области нет. Более того, по словам чиновников, в регионе овощ можно приобрести по 184 тенге за килограмм. Озвученному ценнику были сильно удивлены местные жители.

Сколько? Я за 200 тенге уже лет 100 не видела картофель, не то что по 184. Может быть, конечно, в крупных супермаркетах и бывает такая цена, но это скорее на уценку. Вот у меня сзади дома овощной ларек, там она по 400 тенге за килограмм. Уже давно жареная картошка стала деликатесом, а не быстрым блюдом на скорую руку, когда нечего поесть, - посетовала жительница Актау Алена Кирова.

Корреспонденты Lada.kz прошлись по магазинам внутри микрорайонов. Средняя стоимость картофеля начинается от 350 тенге за один килограмм. Примечательно, что ценники на товар не выставляют практически нигде.

11 мкр сзади 26 дома - стоимость 400 тенге за 1 кг

9 мкр 8 дом - стоимость 380 тенге за 1 кг

Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.