18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.84
543.11
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.01.2025, 13:49

Рост цен на картофель в Казахстане: есть ли ограничения по продаже в Мангистау?

Общество 0 1 803 Наталья Вронская

В Астане в супермаркетах популярной торговой сети ввели ограничение на продажу картофеля. В объявлении говорится, что овощ первого сорта отпускается в количестве не более пяти килограммов в одни руки. Редакция Lada.kz решила выяснить, есть ли подобные ограничения в Мангистауской области.

Фото: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz

Lada.kz обратилась в акимат региона за комментариями. Там сообщили, что на сегодняшний день дефицита картофеля в области нет. Более того, по словам чиновников, в регионе овощ можно приобрести по 184 тенге за килограмм. Озвученному ценнику были сильно удивлены местные жители.

Сколько? Я за 200 тенге уже лет 100 не видела картофель, не то что по 184. Может быть, конечно, в крупных супермаркетах и бывает такая цена, но это скорее на уценку. Вот у меня сзади дома овощной ларек, там она по 400 тенге за килограмм. Уже давно жареная картошка стала деликатесом, а не быстрым блюдом на скорую руку, когда нечего поесть, - посетовала жительница Актау Алена Кирова.

Корреспонденты Lada.kz прошлись по магазинам внутри микрорайонов. Средняя стоимость картофеля начинается от 350 тенге за один килограмм. Примечательно, что ценники на товар не выставляют практически нигде.

11 мкр сзади 26 дома - стоимость 400 тенге за 1 кг
9 мкр 8 дом - стоимость 380 тенге за 1 кг

Напомним, в регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. По заверениям властей, для сдерживания цен на овощ в регионе активно работает стабилизационный фонд.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...