Картофель резко подорожал в Казахстане: как дела обстоят в Мангистау?

В регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. Для сдерживания цен на овощ в Мангистауской области активно работает стабилизационный фонд. Во сколько обходится картофель в крупных магазинах региона, рассказали в Центре общественных коммуникаций региона.

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По информации Центра общественных коммуникаций, на сегодняшний день картофель был поставлен в три крупные торговые сети. В гипермаркет «Анвар», расположенный в 12 микрорайоне и микрорайоне Шыгыс-2, поступило 1451,6 килограмма картофеля, а в гипермаркет «Дина» – 2809,6 килограмма.

Супермаркеты «Анвар» и «Дина» посетили члены областной и городской мониторинговой группы Народного контроля. Они ознакомились со стоимостью товаров, поступившие из стабилизационного фонда. Директор департамента продовольствия АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» Еркебулан Кайроллин отметил, что в настоящее время особенно важно поддерживать стабильность цен на социально значимые продовольственные товары.

Сегодня, в связи с резким ростом цен на картофель, мы проводим товарную интервенцию на продукты питания в стабилизационном фонде в Актау, в городах и районах области на социально значимые продовольственные товары, такие как картофель, капуста. Из стабилизационного фонда закупают картофель по 160-180 тенге, а торговые сети – по десятипроцентной надбавке. Картофель по выгодным ценам население может купить в торговых сетях: «Аман», «Дина», «Дана», «Altyn Food». В случае необоснованного повышения цен жители могут обратиться в наш фонд или в местный акимат, - сказал Еркебулан Кайроллин.

Отмечается, что в ходе мониторинга членами группы Народного контроля Актау составлен акт в отношении двух предпринимателей, занимающихся продажей овощей на торговом рынке «Асар-С», а также в супермаркете «Анвар», расположенном в 12 микрорайоне. Акт был направлен в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что картофель в Казахстане подорожал в два раза. Цена за килограмм доходит до 400 тенге и выше.

Стоимость овоща в Астане достигла рекорда, а именно 455 тенге за килограмм.

В министерстве торговли объяснили резкий рост цен на картофель в Казахстане.