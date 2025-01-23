18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
520.91
544.25
5.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.01.2025, 11:04

Картофель резко подорожал в Казахстане: как дела обстоят в Мангистау?

Общество 0 2 899 Лиана Рязанцева

В регионах Казахстана наблюдается рост стоимости картофеля. Для сдерживания цен на овощ в Мангистауской области активно работает стабилизационный фонд. Во сколько обходится картофель в крупных магазинах региона, рассказали в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото: Tengrinews.kz
Фото: Tengrinews.kz

По информации Центра общественных коммуникаций, на сегодняшний день картофель был поставлен в три крупные торговые сети. В гипермаркет «Анвар», расположенный в 12 микрорайоне и микрорайоне Шыгыс-2, поступило 1451,6 килограмма картофеля, а в гипермаркет «Дина» – 2809,6 килограмма.

Супермаркеты «Анвар» и «Дина» посетили члены областной и городской мониторинговой группы Народного контроля. Они ознакомились со стоимостью товаров, поступившие из стабилизационного фонда. Директор департамента продовольствия АО «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий» Еркебулан Кайроллин отметил, что в настоящее время особенно важно поддерживать стабильность цен на социально значимые продовольственные товары.

Сегодня, в связи с резким ростом цен на картофель, мы проводим товарную интервенцию на продукты питания в стабилизационном фонде в Актау, в городах и районах области на социально значимые продовольственные товары, такие как картофель, капуста. Из стабилизационного фонда закупают картофель по 160-180 тенге, а торговые сети – по десятипроцентной надбавке.  Картофель по выгодным ценам население может купить в торговых сетях: «Аман», «Дина», «Дана», «Altyn Food». В случае необоснованного повышения цен жители могут обратиться в наш фонд или в местный акимат, - сказал Еркебулан Кайроллин.

Отмечается, что в ходе мониторинга членами группы Народного контроля Актау составлен акт в отношении двух предпринимателей, занимающихся продажей овощей на торговом рынке «Асар-С», а также в супермаркете «Анвар», расположенном в 12 микрорайоне. Акт был направлен в департамент торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что картофель в Казахстане подорожал в два раза. Цена за килограмм доходит до 400 тенге и выше. 

Стоимость овоща в Астане достигла рекорда, а именно 455 тенге за килограмм.

В министерстве торговли объяснили резкий рост цен на картофель в Казахстане. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Так какие цены на картошку в Мангистау? Что вы ядрен батон всё время киваете на Астану и другие города? Мы где живем в Астане что ли?
23.01.2025, 07:20
Argallo
Argallo
Отчитались инфляцией в 2024 гоу 9% - цены на все выросли почти в 2 раза, а местами и в 3
23.01.2025, 06:51
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0
Предприниматель заявил о массовой травле казахстанцевНовости Казахстана
26.12.2024, 13:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...