О мопедах в прямом эфире: полиция Мангистау предлагает ознакомиться с новыми правилами

Административная полиция в прямом эфире сегодня, 24 января, даст разъяснения населению о правилах регистрации и дорожного движения для мопедов в Казахстане. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

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Сегодня, 24 января, в 15:45 часов состоится прямой эфир с участием представителей административной полиции на тему «Государственная регистрация мопедов в Казахстане». Посмотреть эфир можно будет на официальной странице ведомства в Instagram.

Дополнительные вопросы от населения принимаются колл-центром по номеру телефона: +7 (7292) 47-45-89.

Напомним, 3 октября 2024 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках, согласно которым мопеды включены в перечень механических транспортных средств и для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации.