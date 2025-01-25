Какая погода ждет жителей Мангистау на выходных

Фото: архив Lada.kz

Так, в субботу, 25 января, на западе, юге Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере региона – туман. Ветер юго-восточный до 9-14 метров в секунду, на востоке, в центре области – порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2..+3 градуса Цельсия, на севере, востоке – 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, на севере до -1 градуса.

В Актау в этот же день прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0..+2 градуса Цельсия, днем +5..+7 тепла.

В воскресенье, 26 января, в регионе без осадков. На западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью до 0..-5 градусов, на севере, востоке региона до -8 градусов, днем 0..+5 градусов, на севере области – до -3 градусов.

В Актау в воскресный день синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0..-2 градуса, днем +3..+5 градусов.