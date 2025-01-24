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24.01.2025, 16:55

Борьба за шестикратный оклад: для сельских акиматов Мангистау организовали конкурс

Общество 0 1 417 Наталья Вронская

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в целях повышения статуса сел поручил составить рейтинг «Лучший сельский акимат». Работники, чья администрация одержит победу, получат приз в размере шестикратного оклада, а сам глава села – служебный автомобиль. Об этом сообщает региональный центр общественных коммуникаций.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Нурдаулет Килыбай в целях повышения качества работы сельских акиматов и повышения уровня жизни жителей региона поручил определить «Лучшее село» и составить рейтинг «Лучший акимат села».

В целях повышения уровня жизни сельского населения, обозначенного в послании Президента Республики Казахстан, мы решили объявить конкурс среди сельских акиматов области. Основная цель – повышение статуса села, улучшение его положения, развитие экономики, поощрение сельских акимов и работников, повышение самостоятельности и ответственности местных исполнительных органов, - сказал глава региона.

Итоги проекта «Лучшее село» будут подводиться, основываясь на таких показателях, как состояние жилищно-коммунального хозяйства села (газ, вода, электроэнергия, интернет, мусор), финансовая стабильность, поддержка малого и среднего бизнеса, процветание сельского хозяйства, численность занятого населения, общественный порядок, развитие социальной сферы, результаты выпускников сельских школ по ЕНТ.

Лучший населенный пункт определит специальная комиссия, состоящая из депутатов маслихата и общественных активистов. Конкурс завершится в конце года, а победители будут награждены на торжественной церемонии.

Впервые стартующий проект будет проводиться ежегодно.

 Лучшим сельским акимам и акиматам с высокими показателями:

  • за 1 место – присуждается коммунальная техника и коллективу акимата (от акима села до технического персонала) начисляется заработная плата в размере шести должностных окладов, акиму села предоставляется служебный автомобиль;
  • за 2 место – коллективу акимата (от акима села до технического персонала) начисляется заработная плата в размере четырех должностных окладов;
  • за 3 место – коллектив акимата (от акима села до технического персонала) награждается зарплатой в размере двух должностных окладов.

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