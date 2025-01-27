Родители учеников одной из школ Актау жалуются на отсутствие отопления

Родители учеников средней школы №1 в 14 микрорайоне Актау возмущены отсутствием отопления в классах. Из-за низкой температуры в помещениях дети вынуждены обучаться в верхней одежде, а уроки сокращены до 30 минут.
В Telegram-чате акимата Мангистауской области родители учеников средней школы №1 в 14 микрорайоне пожаловались на отсутствие тепла в классах.
Когда дадут отопление в 1 школе 14 микрорайона. Невозможно заниматься, дети сидят на уроках в куртках, до приведения в соответствие отопительной системы в школе переведите детей на онлайн обучение, что за издевательство над детьми, - жалуются родители.
По словам родителей, отопления в школе нет с прошлой недели, уроки сократили до 30 минут.
Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в городской отдел образования.
На территории школы ГКП «КЖСА» проводят работы по замене труб. В связи с этим уроки проходят в сокращённом режиме. После завершения работ отопление будет восстановлено, - сообщили в ведомстве.
В ГКП «КЖСА» журналисту сообщили, что ограничений со стороны компании нет, так как порыв произошёл не на их сетях.
Порыв произошёл на сетях школы, однако, несмотря на это, наши специалисты устранили его. В данный момент ведутся наладочные работы, — сообщили в ГКП «КЖСА».
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