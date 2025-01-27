Родители учеников одной из школ Актау жалуются на отсутствие отопления

Родители учеников средней школы №1 в 14 микрорайоне Актау возмущены отсутствием отопления в классах. Из-за низкой температуры в помещениях дети вынуждены обучаться в верхней одежде, а уроки сокращены до 30 минут.

Фото: yandex.kz/maps

В Telegram-чате акимата Мангистауской области родители учеников средней школы №1 в 14 микрорайоне пожаловались на отсутствие тепла в классах.

Когда дадут отопление в 1 школе 14 микрорайона. Невозможно заниматься, дети сидят на уроках в куртках, до приведения в соответствие отопительной системы в школе переведите детей на онлайн обучение, что за издевательство над детьми, - жалуются родители.

По словам родителей, отопления в школе нет с прошлой недели, уроки сократили до 30 минут.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в городской отдел образования.

На территории школы ГКП «КЖСА» проводят работы по замене труб. В связи с этим уроки проходят в сокращённом режиме. После завершения работ отопление будет восстановлено, - сообщили в ведомстве.

В ГКП «КЖСА» журналисту сообщили, что ограничений со стороны компании нет, так как порыв произошёл не на их сетях.