Буллинг в школе Актау: полиция поставила несовершеннолетнего на учет

Родители привлечены к административной ответственности. Несовершеннолетний поставлен на учет. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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В ведомстве сообщили, что по данному факту составлен административный протокол по части 1 статьи 127-2 (Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего.

Несовершеннолетний поставлен на учет. Родители привлечены к административной ответственности, - заявили в полиции.

Статья 127-2. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего

Часть 1. Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего – влечет предупреждение или штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (39 320 тенге).

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратился житель Актау Сергей Жигунов. Он рассказал о том, что его дочь учится в 6 классе школы-лицее №7, расположенной в 5 микрорайоне, а его супруга работает здесь же завучем, учителем русского языка и литературы. Мужчина сообщил, что его дочь стала жертвой буллинга со стороны одноклассника, также были задеты честь и достоинство его супруги.