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27.01.2025, 17:26

«Варвары»: неизвестные разбили все плафоны фонарей на пирсе в Актау

Общество 0 1 250 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz поступила информация от жителей Актау о том, что на пирсе Скальной тропы вандалы разбили все плафоны уличных фонарей. В Актауском городском акимате заявили, что намерены обратиться в полицию с заявлением для установления личностей причастных к акту вандализма.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Житель Актау прислал в редакцию Lada.kz видео, на котором видно, что на пирсе Скальной тропы не сохранился ни один плафон – все они разбиты.

Все плафоны разбили, хотя тут камеры видеонаблюдения стоят, и что толку? Все фонари разбили, вот, только недавно их поменяли. Ни одного не оставили, варвары самые настоящие, - пожаловался житель Актау.

В городском акимате сообщили, что планируют обратиться в полицию с заявлением для выявления личностей, причастных к вандализму, с целью привлечения их к ответственности.

Ранее корреспонденты Lada.kz изучили Скальную тропу, обнажив ее достоинства и недостатки.

Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау. По его словам, видеокамеры расположены с такой частотой, что на пункте полиции видны действия каждого посетителя. Но они не работают или функционируют с большими неисправностями. Он заявлял, что вандализм есть в любой стране и решение не в бесконечном восстановлении, а в недопущении подобных действий и правовой реакции надзорных органов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Если человек идиот, то это надолго. Горбатого могила исправит. Возмущает другое: сколько уже писали о вандализме, но не слышно чтобы кого-то поймали и наказали.
27.01.2025, 14:04
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