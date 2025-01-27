«Варвары»: неизвестные разбили все плафоны фонарей на пирсе в Актау

В редакцию Lada.kz поступила информация от жителей Актау о том, что на пирсе Скальной тропы вандалы разбили все плафоны уличных фонарей. В Актауском городском акимате заявили, что намерены обратиться в полицию с заявлением для установления личностей причастных к акту вандализма.

Фото: кадр видео

Житель Актау прислал в редакцию Lada.kz видео, на котором видно, что на пирсе Скальной тропы не сохранился ни один плафон – все они разбиты.

Все плафоны разбили, хотя тут камеры видеонаблюдения стоят, и что толку? Все фонари разбили, вот, только недавно их поменяли. Ни одного не оставили, варвары самые настоящие, - пожаловался житель Актау.

В городском акимате сообщили, что планируют обратиться в полицию с заявлением для выявления личностей, причастных к вандализму, с целью привлечения их к ответственности.

Ранее корреспонденты Lada.kz изучили Скальную тропу, обнажив ее достоинства и недостатки.

Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау. По его словам, видеокамеры расположены с такой частотой, что на пункте полиции видны действия каждого посетителя. Но они не работают или функционируют с большими неисправностями. Он заявлял, что вандализм есть в любой стране и решение не в бесконечном восстановлении, а в недопущении подобных действий и правовой реакции надзорных органов.