Первая партия нефти с Кашагана отправлена через Актау в порт Баку

Казахстанский танкер «Taraz» с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. Об этом сообщает Telegram-канал АО «НК «КазМунайГаз».

фото Министерства энергетики РК

Поставка осуществляется в рамках исполнения группой компаний «КазМунайГаз» поручения Главы государства по развитию альтернативных направлений экспорта отечественных углеводородов.

Далее нефть будет транспортирована по трубопроводной системе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) до Средиземного моря. Экспортером выступает «КМГ Кашаган Б.В».

Как уточняется, данный шаг способствует дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В 2022 году между АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти.

В марте 2024 года между КМГ и SOCAR заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджанской Республики. Документ предусматривает рост объемов поставок до 2,2 миллиона тонн в год.