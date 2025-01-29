Жители Актау жалуются на захват территории застройщиком. Компания объяснила свои действия

Жители 14 микрорайона выступили против захвата городской территории застройщиком новой многоэтажки. Объект, говорят люди, «прихватил» общую собственность, включающую тротуар и дорогу. Кроме того, здесь не так давно установили забор. На встречу с людьми, помимо представителей акимата, пришли и сами предприниматели. Они заверили горожан, что ничего не нарушали и готовы выполнить все требования жителей.

Фото: Lada.kz

В выражениях жильцы не стеснялись. Требуют срочно убрать все заборы и восстановить поврежденную плитку. А также высадить большие деревья вместо тех, что были загублены в ходе застройки.

Мы, как общественники, требуем, чтобы срочно убрали этот забор, который они поставили не на свою территорию. Плюс, все заделать – асфальт, троутар. Разве они забыли, что народ является хозяевами земли. Очень много погубили зеленых насаждений. Каждое дерево у нас, вообще-то, стоит неслабо, поэтому штраф наложить на эту компанию хороший по поводу этих деревьев, высадить новые, и не какие-то ветки маленькие, а чтобы огромные деревья посадили, - высказала общее мнение жительница 14 микрорайона Марина Утешева.

Разрешение на строительство дома действительно подписывали, говорят жильцы. Однако сделали они это потому, что застройщик обещал им капитальный ремонт в домах. В итоге, никаких перемен в старом фонде не видно.

Прежде чем им разрешили начать строительство, они брали обязательство, что отремонтируют нам подъезды вокруг стоящихся домов. Вот, как вы видите, ремонта не сделано, - говорят люди.

Прибрежный 14 микрорайон – одно из излюбленных мест для точечных застроек. Землю здесь не хотел бы получить только ленивый. Отсюда и проблемы с коммуникациями. Люди говорят, что уже сейчас испытывают трудности с водой, канализацией и отоплением. Когда к их сетям подключиться новый дом, лучше не станет.

Уже сейчас из-за имеющихся застроек у нас возникают проблемы. Постоянно прорывает канализацию возле дома №33А. Не рассчитан микрорайон на вот такие вот объемы. Поэтому, конечно, у нас будут проблемы. Это нам с этим жить, постоянно мы с этим боремся. Точечные застройки – мы устали от них. Вот их новый дом, в нем 11 этажей. А между тем, раньше это была наша автостоянка – этого никто не учитывает сейчас, - говорит жительница микрорайона Фатима Ельбаева.

На встречу с жителями, помимо застройщика, пришли представители акимата. Правда, точных ответов на то, чья земля и будут ли убирать забор, чиновники дать не смогли. Говорят, сносить незаконные конструкции в их компетенцию не входит.

Если будет выявлено нецелевое использование земли, материалы будут направлены в департамент управления земельными ресурсами по Мангистауской области для принятия мер в соответствии с законодательством. В целом, представителям строительной компании было устно сказано приостановить строительные работы до завершения измерительных и мониторинговых работ. Мониторинг будет проведён в течение одного-двух рабочих дней, после чего материалы направят в соответствующие компетентные органы, - сказал заместитель руководителя Актауского городского отдела земельных отношений Жандос Утелгенов.

В самой строительной компании заявили, что забор установили на период строительства и в целях безопасности, соблюдая при этом все необходимые нормы. Сейчас его демонтировали.

Касательно вырубки деревьев в местах установки заборов сообщаем, что никаких деревьев застройщиком вырублено не было. Кроме того, в целях благоустройства территории в местах общего пользования застройщиком была произведена замена прежних насаждений на зеленые насаждения – это свыше 150 кустарников и более 50 готовых высаженных деревьев, - сообщает креативный и HR директор компании Арсен Даулетов.

Не согласны в компании и с обвинением в невыполнении требований по ремонту прилегающих домов. Говорят, что в декабре 2022 году заключили договор с подрядной организацией, которую выбрали сами жильцы. Однако в октябре 2023 года люди обратились к ним и попросили приостановить финансирование мероприятия, так как им не нравился подрядчик. Застройщик не видит своей вины, ведь, по его мнению, он сделал, как просили люди. В компании также заявляют, что готовы продолжить выделять средства после принятия жильцами произведенных ремонтных работ.

Автор: Ирина Логвинова