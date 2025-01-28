Благотворительная ярмарка в Актау: на безвозмездную раздачу одежды приглашают нуждающихся

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» приглашает жителей нижних микрорайонов Актау на благотворительную ярмарку по безвозмездной раздаче одежды. Мероприятие пройдет в эту субботу, 1 февраля.

Фото с сайта zabota099.msp.midural.ru/

Ярмарка пройдет возле дома №26 в 1 микрорайоне. Жителей, нуждающихся в одежде, просят приходить на ярмарку без детей и со своими сумками либо пакетами.

Друзья, по просьбе жителей города нижних микрорайонов хотим организовать безвозмездную ярмарку, так как некоторые не могут подойти к нам в офис, поскольку он находится далеко. Ярмарка пройдет 1 февраля в 12:00 часов по адресу: 1 микрорайон дом, №26 (возле детской площадки, на заасфальтированном участке). Те, кто желает помочь, привозите, будем рады принять одежду, обувь, посуду, игрушки, книги, продукты питания, ковры по адресу: ЖК «Шанырак», 32В микрорайон, дом №12, - сообщили в фонде.

Телефон для справок: +7 (702) 821-06-50.

Напомним, не так давно у фонда появились специальные контейнеры для сбора вещей, работающие круглосуточно.