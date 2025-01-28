18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.13
538.01
5.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.01.2025, 16:00

Благотворительная ярмарка в Актау: на безвозмездную раздачу одежды приглашают нуждающихся

Общество 0 2 489 Наталья Вронская

Общественный фонд «Мы люди – мы вместе» приглашает жителей нижних микрорайонов Актау на благотворительную ярмарку по безвозмездной раздаче одежды. Мероприятие пройдет в эту субботу, 1 февраля.

Фото с сайта zabota099.msp.midural.ru/
Фото с сайта zabota099.msp.midural.ru/

Ярмарка пройдет возле дома №26 в 1 микрорайоне. Жителей, нуждающихся в одежде, просят приходить на ярмарку без детей и со своими сумками либо пакетами.

Друзья, по просьбе жителей города нижних микрорайонов хотим организовать безвозмездную ярмарку, так как некоторые не могут подойти к нам в офис, поскольку он находится далеко. Ярмарка пройдет 1 февраля в 12:00 часов по адресу: 1 микрорайон дом, №26 (возле детской площадки, на заасфальтированном участке). Те, кто желает помочь, привозите, будем рады принять одежду, обувь, посуду, игрушки, книги, продукты питания, ковры по адресу: ЖК «Шанырак», 32В микрорайон, дом №12, - сообщили в фонде.

Телефон для справок: +7 (702) 821-06-50.

Напомним, не так давно у фонда появились специальные контейнеры для сбора вещей, работающие круглосуточно.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Видел я однажды "нуждающихся", которых пригласили в школу №1 приехать за вещами.Хоть бы один был на "Опеле" или на "Нэксии". Все на кроссоверах или на джипах понаехали и тащили кое-как по 2-3 баула. С тех пор больше не сдаю вещи всяким "благотворительным организациям", а аккуратно, в пакетах, складываю у помойных контейнеров. Кто нуждается---заберёт! На джипах туда не ездят.
28.01.2025, 11:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
«В край обнаглели»: казахстанцы возмущены очередным повышением цен на интернет от BeelineНовости Казахстана
30.12.2024, 13:26 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...