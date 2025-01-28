Полицейские рассказали, почему жителям Мангистау стоит бояться общественного WI-FI

Рост уровня интернет-мошенничества в Казахстане представляет существенную угрозу безопасности граждан. Деньги людей могут украсть через социальные сети, популярные онлайн-платформы и даже общественный WI-FI. Об этом на брифинге в региональном центре общественных коммуникаций сообщил Айболат Мурзашев, начальник управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Мангистауской области. Эксперт рассказал, какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании Интернета, чтобы минимизировать риски встреч со злоумышленниками.

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По мнению спикера, очень важно усилить меры предосторожности граждан.

Мошенники каждый день придумывают новые методы и уловки, пытаясь завоевать доверие граждан и присвоить их деньги. Многие казахстанцы теряют деньги через интернет-магазины, инвестиционные проекты, лотереи, игры и различную рекламу. Сегодня преступники широко используют такие методы, как предложение массовых займов онлайн и кража денег с банковских карт. Кроме того, личные данные пользователей, логины и пароли похищаются с помощью мошеннических методов, таких как фишинг. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила безопасности. В частности, избегайте непроверенных источников продаж, никогда не сообщайте данные своих банковских карт и счетов, проверяйте ссылки, используйте пароли и многофакторную аутентификацию, а также защищайте свои персональные данные, - сказал Айболат Мурзашев.

По словам заместителя начальника управления по противодействию киберпреступности Самата Рыскалиева, для предотвращения интернет-мошенничества немаловажна личная ответственность.

Для этого необходимо принять ряд мер. Никому не сообщайте данные своей банковской карты. Не отправляйте никому код CVV/CVC, указанный на внешней стороне вашей карты, а также коды SMS, полученные от банка. Не посещайте подозрительные ссылки и сайты в Интернете. В целях вашей безопасности используйте только проверенные веб-сайты и мобильные приложения. Не доверяйте общественному Wi-Fi. Постарайтесь не отправлять личную информацию в общедоступных сетях. Будьте осторожны в социальных сетях. Не разглашайте публично свою личную информацию. Показывайте свои мобильные номера только при необходимости, - сказал Самат Рыскалиев.

Полицейские отметили, что борьба с интернет-мошенничеством – это общая ответственность. Соблюдая правила безопасности, проявляя бдительность и отслеживая действия мошенников, каждый может создать для себя комфортную и безопасную онлайн-среду.

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