Какой погода будет в феврале в Мангистау

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По предоставленным данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается -5,3..+1,6°С, что выше нормы на 1° (норма: -6,2..+0,6°С).

В первой декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от -5..-10°С до +3..+8°С, днем от 0..-5°С до +7..+12°С, на западе области от +3°С до +15°С.

Во второй декаде специалисты говорят о понижении температуры воздуха ночью от +3..+8°С до -8..-13°С, на северо-востоке региона до -17°С, днем от +7..+12°С, на западе +15°С до -3..+2°С, на северо-востоке -8°С.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -8..-13°С, на северо-востоке области -17°С до -3..-8°С, на западе +1°С, днем от -3..+2°С, на северо-востоке -8°С до +4..+9°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части региона, меньше нормы – на юго-востоке области (норма: 7-13 мм). Осадки (дождь, мокрый снег) вероятны в середине и в конце первой декады, снег – в конце второй, в начале третьей декад. Метель ожидается в конце второй декады. Туман вероятен в середине первой и второй декадах, пыльная буря – в конце первой и в середине второй декад. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду – в начале и в конце первой, в середине и в конце второй декад, - отметили синоптики.

Специалисты традиционно подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.