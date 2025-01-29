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29.01.2025, 13:28

Какой погода будет в феврале в Мангистау

Общество 0 6 710 Алия Шарипова

Синоптики регионального филиала РГП «Казгидромет» предоставили корреспонденту Lada.kz консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на грядущий февраль.

Фото автора
Фото автора

По предоставленным данным, средняя за месяц температура воздуха ожидается -5,3..+1,6°С, что выше нормы на 1° (норма: -6,2..+0,6°С).

В первой декаде прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью от -5..-10°С до +3..+8°С, днем от 0..-5°С до +7..+12°С, на западе области от +3°С до +15°С.

Во второй декаде специалисты говорят о понижении температуры воздуха ночью от +3..+8°С до -8..-13°С, на северо-востоке региона до -17°С, днем от +7..+12°С, на западе +15°С до -3..+2°С, на северо-востоке -8°С.

В третьей декаде ожидается повышение температуры воздуха ночью от -8..-13°С, на северо-востоке области -17°С до -3..-8°С, на западе +1°С, днем от -3..+2°С, на северо-востоке -8°С до +4..+9°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части региона, меньше нормы – на юго-востоке области (норма: 7-13 мм). Осадки (дождь, мокрый снег) вероятны в середине и в конце первой декады, снег – в конце второй, в начале третьей декад.

Метель ожидается в конце второй декады. Туман вероятен в середине первой и второй декадах, пыльная буря – в конце первой и в середине второй декад. Ветер скоростью до 15-20 метров в секунду – в начале и в конце первой, в середине и в конце второй декад, - отметили синоптики.

Специалисты традиционно подчеркнули, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от трех до пяти суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (+/-5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.

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