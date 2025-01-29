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28.01.2025, 19:05

Угрожал слить интимные фото: за вымогательство задержан житель Жанаозена

Общество 0 2 278 Наталья Вронская

В Жанаозене полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег посредством угроз о распространении интимных фотографий. Об этом сообщает Polisia.kz.

Фото с сайта polisia.kz
Фото с сайта polisia.kz

В воскресенье, 26 января, примерно в 14:50 часов, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области совместно с бойцами спецподразделения быстрого реагирования в микрорайоне «Шанырак» провели оперативно-розыскные мероприятия. В результате был установлен и задержан житель Жанаозена 2004 года рождения, подозреваемый в совершении уголовного правонарушения.

Следствие показало, что подозреваемый угрожал  распространением интимных фотографий и видеоматериалов, таким образом, вымогал  600 000 тенге.

В ходе обыска у жанаозенца были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие совершение преступления, а также 300 000 тенге, полученные преступным путем.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Уточняется, что сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия для полного установления вины подозреваемого.

Обстоятельства совершения преступления выясняются в рамках следственных действий.

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