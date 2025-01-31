Прием документов для поступления в НИШ Актау завершится 11 февраля

Прием документов для участия в конкурсном отборе в Назарбаев Интеллектуальные школы РК, в том числе в Актау, завершается 11 февраля 2025 года. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на учебное заведение.
Документы принимаются во всех Назарбаев Интеллектуальных школах Казахстана. Полный перечень необходимых бумаг опубликован на сайте nis.edu.kz.
В Актау прием осуществляется также в Назарбаев Интеллектуальной школе по адресу: 33 микрорайон, здание №16.
Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 часов.
Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00 часов.
В субботу приём документов осуществляется с 09:00 до 13:00 часов.
Телефон для справок: +7 (7292) 70-10-65.
Конкурсный отбор претендентов на образовательный грант «Өркен» для обучения в 7-х классах Назарбаев Интеллектуальных школ состоится 27, 28 марта 2025 года.
Комментарии0 комментарий(ев)