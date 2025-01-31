Прием документов для поступления в НИШ Актау завершится 11 февраля

Прием документов для участия в конкурсном отборе в Назарбаев Интеллектуальные школы РК, в том числе в Актау, завершается 11 февраля 2025 года. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на учебное заведение.

Фото с сайта bilimdinews.kz

Документы принимаются во всех Назарбаев Интеллектуальных школах Казахстана. Полный перечень необходимых бумаг опубликован на сайте nis.edu.kz.

В Актау прием осуществляется также в Назарбаев Интеллектуальной школе по адресу: 33 микрорайон, здание №16.

Приёмная комиссия работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 часов.

Обеденный перерыв: с 12:00 до 13:00 часов.

В субботу приём документов осуществляется с 09:00 до 13:00 часов.

Телефон для справок: +7 (7292) 70-10-65.

Конкурсный отбор претендентов на образовательный грант «Өркен» для обучения в 7-х классах Назарбаев Интеллектуальных школ состоится 27, 28 марта 2025 года.