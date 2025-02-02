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01.02.2025, 19:09

Дилетанты? Действия дворников удивили жителей Актау

Общество 0 1 964 Сергей Кораблев

Работники коммунальной службы собирали лопатой песок с мусором и скидывали его под растущие туи.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Водители сняли на видео, как дворники на автодороге вдоль набережной 14 и 15 микрорайонов очищали скопившийся песок и мусор у бордюров. Выбрасывали же они это содержимое под зеленые насаждения, а именно туи.

В городском акимате пообещали разобраться в ситуации.

Тем временем корреспондент Lada.kz связался с компанией «GardenVillage», которая занималась посадкой деревьев в ноябре прошлого года на данной территории.

Таким наглым образом мусор с дороги кидать под деревья – это кощунство. Да, туи неприхотливые и приживаются, но если так будет продолжаться, мы получим не 100-процентный результат. Здесь, конечно, слов нет, - говорят в компании.

Хочется отметить, что на данном участке «GardenVillage» высадила 150 туй «Platycladus», 80 туй «Компакта Аурея», 80 саженцев стелющегося можжевельника и 100 погонных метров кустарников бирючины.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Даладна... Зато костюмчик как ой яркий, ышчё б лопатки с метёлкой в цвет да пофирмовее...
01.02.2025, 14:21
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