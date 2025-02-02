18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.14
537.57
5.27
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.02.2025, 15:44

Солдат сделал предложение своей девушке на военной присяге в Актау

Общество 0 1 181 Лиана Рязанцева

На церемонии принятия военной присяги в Актау произошел трогательный момент: один из солдат предложил своей девушке стать его женой после завершения службы. Участники мероприятия стали свидетелями незабываемого события, рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

 

Фото пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.
Фото пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Вчера, 1 февраля, в воинской части № 6656 в Актау более 200 молодых солдат торжественно приняли военную присягу. На церемонии присутствовали родители, близкие, руководство воинской части.

Однако церемония закончилась неожиданным поворотом событий. Во время принятия присяги рядовой Артур Сарсенгалиев сделал предложение своей возлюбленной Гульназ.

Солдат пригласил девушку в центр плаца, опустился на одно колено и, глядя ей в глаза, попросил стать его спутницей жизни. Удивленная и взволнованная Гульназ, не скрывая эмоций, ответила: «Да». Этот трогательный момент собравшиеся встретили бурными аплодисментами, став свидетелями того, как военная присяга соединилась с искренней любовью,- рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» НГ РК.

 Артур  признался, что этот день стал одним из самых значимых в его жизни.

Сегодня я принес присягу Родине, заверив свою верность стране. И в этот же день выбрал спутницу жизни. Я уверен, что мы с Гульназ будем счастливы вместе, - сказал солдат.

Будущая невеста Гульназ, в свою очередь, подчеркнула, что этот момент навсегда останется в ее памяти.

Это было неожиданно. То, что Артур сделал мне предложение в такой важный день, говорит о глубине его чувств,- сказала Гульназ.

Поступок Артура Сарсенгалиева в этот день показал, что военная жизнь — это не только дисциплина и долг, но и настоящая искренность, смелость и любовь.

Этот особенный случай войдет в историю Национальной гвардии как один из самых памятных моментов. Желаем молодой паре долгой и счастливой совместной жизни! – отметили в пресс-службе РгК «Батыс».

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...