Солдат сделал предложение своей девушке на военной присяге в Актау

На церемонии принятия военной присяги в Актау произошел трогательный момент: один из солдат предложил своей девушке стать его женой после завершения службы. Участники мероприятия стали свидетелями незабываемого события, рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Фото пресс-службы РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.

Вчера, 1 февраля, в воинской части № 6656 в Актау более 200 молодых солдат торжественно приняли военную присягу. На церемонии присутствовали родители, близкие, руководство воинской части.

Однако церемония закончилась неожиданным поворотом событий. Во время принятия присяги рядовой Артур Сарсенгалиев сделал предложение своей возлюбленной Гульназ.

Солдат пригласил девушку в центр плаца, опустился на одно колено и, глядя ей в глаза, попросил стать его спутницей жизни. Удивленная и взволнованная Гульназ, не скрывая эмоций, ответила: «Да». Этот трогательный момент собравшиеся встретили бурными аплодисментами, став свидетелями того, как военная присяга соединилась с искренней любовью,- рассказали в пресс-службе РгК «Батыс» НГ РК.

Артур признался, что этот день стал одним из самых значимых в его жизни.

Сегодня я принес присягу Родине, заверив свою верность стране. И в этот же день выбрал спутницу жизни. Я уверен, что мы с Гульназ будем счастливы вместе, - сказал солдат.

Будущая невеста Гульназ, в свою очередь, подчеркнула, что этот момент навсегда останется в ее памяти.

Это было неожиданно. То, что Артур сделал мне предложение в такой важный день, говорит о глубине его чувств,- сказала Гульназ.

Поступок Артура Сарсенгалиева в этот день показал, что военная жизнь — это не только дисциплина и долг, но и настоящая искренность, смелость и любовь.