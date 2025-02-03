На смердящие кучи отбросов у мусоропроводов в галерейных домах жалуются жители Актау

Жильцы 2 дома в 5 микрорайоне записали видеообращения к городской администрации с просьбой решить проблему с мусоропроводом. Труба регулярно забивается, а привычка выбрасывать мусор на этаже у людей остается. Так, каждый этаж многоквартирного дома превращается в свалку. В пресс-службе акимата города дали комментарий.

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Мужчина за кадром требует, чтобы коммунальщики решили проблему с забитым мусоропроводом в его доме. Аналогичная ситуация, по словам оператора, и на других этажах. Судя по скоплению мусора, забита труба не первый день.

«Система мусоропроводов в областном центре сильно устарела - это постоянная головная боль коммунальных служб. Антисанитария и неприятные запахи. Вероятно, его починят в ближайшее время, однако мне бы хотелось обратиться к самим жильцам дома. Это же их собственность! Почему они так безалаберно с ней обращаются? Ну, если вы видите, что труба забита, неужели сложно вынести мусор свой на улицу и выбросить в ближайший контейнер? Зачем организовывать свалку у дверей, привлекать бродячих животных, тараканов? Почему вы не думаете о тех же работниках коммунальных служб, которые будут вынуждены собирать остатки ваших отходов по всем этажам? Это общая ответственность, не думаю, что кто-то у себя дома, не обнаружив мусорного ведра, бросает отходы на пол. Почему вы так делаете на галерее?», - высказал свою точку зрения директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин.

В пресс-службе города сообщили, что по данному дому жилищная инспекция дала поручения представителям КСК. В настоящее время ведется работа по очистке трубопровода.

Между тем в последнее время в областном центре все чаще жители высоток отказываются от мусоропроводов и переносят контейнерные площадки на несколько метров от своих домов.