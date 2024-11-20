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20.11.2024, 14:21

«Черное и Белое»: проблемы с вывозом мусора в Актау

Лада TV 0 1 125 Наталья Вронская

Журналисты lada.kz Ирина Логвинова и Алия Шарипова прогулялись по помойкам в Актау. В очередном выпуске рубрики «Черное и Белое» корреспонденты искали плюсы и минусы в этой области жизни горожан.

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

Одной из наболевших проблем является повсеместное отсутствие индивидуальных контейнеров у предпринимателей. Их мусор, как говорят сами бизнесмены, вывозят отдельные обслуживающие компании. Поэтому складировать его в общие баки им запрещено. Несмотря на то, что платят бизнес-структуры за вывоз по увеличенному тарифу, в большинстве своем им даже не предоставлены контейнеры для складирования. В итоге в большинстве дворов Актау можно заметить картину, как за общими контейнерами складывается чей-то хлам в виде коробок, испорченной продукции и так далее. Корреспонденты продемонстрировали легкий способ решения наболевшего вопроса.

Безусловный недочет в системе - отсутствие регулярного ремонта и замены контейнеров. Баки выглядели непрезентабельно: обшарпанная краска, дыры. 

Впрочем, не обошлось  и без положительных моментов. Жители девятиэтажных галерейных домов чаще стали отказываться от мусоропроводов, тем самым избавляясь от неприятных запахов, антисанитарии, грызунов и насекомых.

Почти везде в городе  можно встретить отдельные накопители для пластиковых бутылок. Редакция lada.kz призывает горожан относиться к нашему общему дому - Актау - с любовью. Стараться соблюдать в нем чистоту, а также поддерживать сортировку мусора, что благоприятно скажется на экологии Мангистау и сохранит ее для будущих поколений.

Напомним, ранее в рубрике «Черное и Белое» журналисты прогулялись по Актау с детской коляской. До этого они изучали Скальную тропу, показали плюсы и минусы детских площадок, а также городских пляжей. В прошлом выпуске журналисты рассматривали плюсы и минусы ямочного ремонта в Актау. А до этого проверяли  озеленение.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Ага, тюленями. Потом окажется, что умерли от теплой воды в ноябре(
21.11.2024, 20:28
Ingul
Ingul
Акимат, похоже, такими "мелочами" не занимается. Он занят масштабными делами.
21.11.2024, 09:31
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