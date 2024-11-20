«Черное и Белое»: проблемы с вывозом мусора в Актау

Журналисты lada.kz Ирина Логвинова и Алия Шарипова прогулялись по помойкам в Актау. В очередном выпуске рубрики «Черное и Белое» корреспонденты искали плюсы и минусы в этой области жизни горожан.

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Одной из наболевших проблем является повсеместное отсутствие индивидуальных контейнеров у предпринимателей. Их мусор, как говорят сами бизнесмены, вывозят отдельные обслуживающие компании. Поэтому складировать его в общие баки им запрещено. Несмотря на то, что платят бизнес-структуры за вывоз по увеличенному тарифу, в большинстве своем им даже не предоставлены контейнеры для складирования. В итоге в большинстве дворов Актау можно заметить картину, как за общими контейнерами складывается чей-то хлам в виде коробок, испорченной продукции и так далее. Корреспонденты продемонстрировали легкий способ решения наболевшего вопроса.

Безусловный недочет в системе - отсутствие регулярного ремонта и замены контейнеров. Баки выглядели непрезентабельно: обшарпанная краска, дыры.

Впрочем, не обошлось и без положительных моментов. Жители девятиэтажных галерейных домов чаще стали отказываться от мусоропроводов, тем самым избавляясь от неприятных запахов, антисанитарии, грызунов и насекомых.

Почти везде в городе можно встретить отдельные накопители для пластиковых бутылок. Редакция lada.kz призывает горожан относиться к нашему общему дому - Актау - с любовью. Стараться соблюдать в нем чистоту, а также поддерживать сортировку мусора, что благоприятно скажется на экологии Мангистау и сохранит ее для будущих поколений.