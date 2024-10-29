«Черное и Белое»: прогулка с детской коляской по Актау

Корреспонденты Lada.kz в новом выпуске рубрики «Черное и Белое» пригласили специальных гостей. Ими оказались главный редактор издания Станислава Хапина со своей дочерью Марией. Все вместе они прогулялись по Актау с детской коляской и прочувствовали все плюсы и минусы материнства в областном центре.
Так, корреспонденты Ирина Логвинова и Алия Шарипова смогли убедиться в том, что спуски к морю в Актау недостаточно приспособлены для прогулок с детскими колясками.
В выпуске затронуты вопросы внутримикрорайонных тротуаров, которые не меняли полвека, и отсутствие пандусов в местах, где они необходимы.
Впрочем, встречались в этой прогулке и положительные моменты.
Напомним, ранее в рубрике «Черное и Белое» изучали Скальную тропу, показали плюсы и минусы детских площадок, а также городских пляжей в областном центре. В прошлом выпуске журналисты рассматривали плюсы и минусы ямочного ремнота в Актау. А до этого проверяли озеленение.
Комментарии1 комментарий(ев)