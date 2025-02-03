Кашаган и гибридная электростанция в Жанаозене: КМГ и Eni обсудили перспективы сотрудничества

Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провел встречу с главой компании «Eni» в Казахстане Сегером Хойтинком, сообщает телеграм-канал АО НК «КМГ».

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Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, ход реализации крупных проектов и привлечения инвестиции.

В частности, речь шла о дальнейшем освоении Кашагана. Кроме того, обсуждены вопросы увеличения казахстанского содержания в ключевых проектах.

По итогам 2024 года доля местных товаропроизводителей в закупках NCOC составила 62% ($656 млн). В настоящее время оператор готовит новую долгосрочную программу развития местного содержания.

Рассмотрены перспективы строительства газоперерабатывающего завода на Карачаганакском месторождении мощностью 4,5 млрд кубометров сырого газа в год. Глава КМГ отметил важность данного проекта и необходимость его своевременной реализации.

Также стороны обсудили текущий статус реализации проекта гибридной электростанции в Жанаозене. В настоящее время в рамках проекта осуществляются поставки оборудования и начато возведение солнечного парка.