Цена на бензин в Актау: на сколько вырастет стоимость топлива

Сообщение о том, что государство больше не будет контролировать цены на бензин, вызвало массу переживаний у автовладельцев. С 30 января водители пристально следят за ценами на заправках. Корреспонденты Lada.kz также провели обзор сегодняшнего рынка.

фото lada.kz

Никаких особых потрясений. Цены на заправках примерно одинаковые, ровно такие же фиксировались в январе текущего года.

Так, например, АЗС QazaqOil предлагает приобрести бензин марки АИ-95 за 248 тенге, АИ-92 по 204 тенге за литр.

На автозаправках Helios цены немного другие. За АИ-95 - 245 тенге, АИ-92 - 202 тенге и за АИ-98 - 294 тенге за литр.

Чуть выше стоимость бензина у АЗС Bars Oil. Здесь АИ-95 стоит 250 тенге, АИ-92 - 205 тенге.

У Sinoil стоимость АИ-95 - 248 тенге, за АИ-92 просят 203 тенге за литр.

Между тем, говорят эксперты, подобное затишье - не повод расслабляться. По мнению эксперта Олжаса Байдильдинова, стоимость бензина марки АИ-95 может достигнуть 350 тенге. И этому есть логическое обоснование, сообщил он в интервью изданию digitalbusiness.kz.

«В начале двухтысячных годов и сейчас цены на топливо одинаковые, как бы это парадоксально ни звучало. В те годы 95 бензин стоил 50 тенге при курсе 140 — это 0,35 доллара, сейчас 205 тенге при курсе 520 — это тоже в районе 40 центов. То есть, практически все время в Казахстане держались цены на топливо. При этом за 20 лет была инфляция и у нас, и в мире — и нет ни одного товара, который стоил бы также, как в начале 2000-х. Реальная цена — в районе 60 центов за АИ-92. Я уже давно называл эти цифры и говорил, что к ним нужно быть готовыми. Министерство энергетики и правительство, конечно, не хотят объявлять такие цифры, потому что это риск попасть под огонь критики. Но моя цель, как эксперта, не пугать рынок, а говорить реально свои прогнозы, которые обычно сбываются. 60 центов по текущему курсу — это примерно 320 тенге за литр при курсе 530. АИ-95 будет стоить в районе 350 тенге, дизель подороже, потому что это более технологичный продукт, примерно, 370 тенге. Сжиженный газ будет стоить в районе 170-180 тенге, потому что его себестоимость вообще убыточная. Его производственная себестоимость — 100 тенге. Это без учета транспортировки, хранения, розничной реализации. Та цена, которая сейчас есть в регионах, не покрывает даже оптовую цену. Нужно готовиться к таким ценам», - сообщил Олжас Байдильдинов.

Напомним, министр энергетики утвердил приказ от 27 января 2025 года о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики, которыми в Казахстане устанавливались цены на нефтепродукты.