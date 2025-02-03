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03.02.2025, 16:34

Цена на бензин в Актау: на сколько вырастет стоимость топлива

Общество 0 6 671 Наталья Вронская

Сообщение о том, что государство больше не будет контролировать цены на бензин, вызвало массу переживаний у автовладельцев. С 30 января водители пристально следят за ценами на заправках. Корреспонденты Lada.kz также провели обзор сегодняшнего рынка.

фото lada.kz
фото lada.kz

Никаких особых потрясений. Цены на заправках примерно одинаковые, ровно такие же фиксировались в январе текущего года.

Так, например, АЗС QazaqOil предлагает приобрести бензин марки АИ-95 за 248 тенге, АИ-92 по 204 тенге за литр.

На автозаправках Helios цены немного другие. За АИ-95 - 245 тенге, АИ-92 - 202 тенге и за АИ-98 - 294 тенге за литр.

Чуть выше стоимость бензина у АЗС Bars Oil. Здесь АИ-95 стоит 250 тенге, АИ-92 - 205 тенге.

У Sinoil стоимость АИ-95 - 248 тенге, за АИ-92 просят 203 тенге за литр.

Между тем, говорят эксперты, подобное затишье - не повод  расслабляться. По мнению эксперта Олжаса Байдильдинова, стоимость бензина марки АИ-95 может достигнуть 350 тенге. И этому есть логическое обоснование, сообщил он в интервью изданию digitalbusiness.kz. 

«В начале двухтысячных годов и сейчас цены на топливо одинаковые, как бы это парадоксально ни звучало. В те годы 95 бензин  стоил 50 тенге при курсе 140 — это 0,35 доллара, сейчас 205 тенге при курсе 520 — это тоже в районе 40 центов. То есть, практически все время в Казахстане держались цены на топливо. При этом за 20 лет была инфляция и у нас, и в мире — и нет ни одного товара, который стоил бы также, как в начале 2000-х. Реальная цена — в районе 60 центов за АИ-92. Я уже давно называл эти цифры и говорил, что к ним нужно быть готовыми. Министерство энергетики и правительство, конечно, не хотят объявлять такие цифры, потому что это риск попасть под огонь критики. Но моя цель, как эксперта, не пугать рынок, а говорить реально свои прогнозы, которые обычно сбываются. 60 центов по текущему курсу — это примерно 320 тенге за литр при курсе 530. АИ-95 будет стоить в районе 350 тенге, дизель подороже, потому что это более технологичный продукт, примерно, 370 тенге. Сжиженный газ будет стоить в районе 170-180 тенге, потому что его себестоимость вообще убыточная. Его производственная себестоимость — 100 тенге. Это без учета транспортировки, хранения, розничной реализации. Та цена, которая сейчас есть в регионах, не покрывает даже оптовую цену. Нужно готовиться к таким ценам», - сообщил Олжас Байдильдинов.

Напомним, министр энергетики утвердил приказ от 27 января 2025 года о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства энергетики, которыми в Казахстане устанавливались цены на нефтепродукты.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Неужели и после этого народ не проснётся.
04.02.2025, 04:39
Argallo
Argallo
Сейчас поднимут цену на топливо и НДС и цены на все взлетят в 2 раза буквально мгновенно
03.02.2025, 11:45
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