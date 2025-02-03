Как регистрировать мопеды, в прямом эфире расскажут полицейские Мангистау

Завтра, во вторник, в 15 часов начальник процессиногового центра управления административной полиции Ерлан Кезбаев в прямом эфире ответит на вопросы мангистаусцев, касаемые регистрации и эксплуатации мопедов в регионе, сообщает Lada.kz.

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Во вторник, 4 февраля, в 15:00 часов начальник процессингового центра управления административной полиции департамента полиции Мангистауской области Ерлан Кезбаев выйдет в прямой эфир и ответит на вопросы жителей.

Прямой эфир пройдет на официальных страницах Мангистауского областного центра общественных коммуникаций и акимата области. Время вещания не ограничено. Жители могут задавать вопросы во время прямой трансляции.

Напомним, первый прямой эфир на эту тему прошел в регионе 24 января 2025 года.