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04.02.2025, 12:30

Отдел образования прокомментировал скандал вокруг школы «Gasyr Lyceum» в Актау

Общество 0 3 625 Лиана Рязанцева

В Актауском городском отделе образования сообщили, что учащихся «Gasyr Lyceum» переводят в государственные школы на основании заявлений их родителей. Кроме того, учителям, оставшимся без работы, предложили свободные вакансии в других образовательных учреждениях.

Фото учителей лицея
Фото учителей лицея

По данным пресс-службы, отдел образования держит ситуацию в частной школе «Gasyr Lyceum» под контролем.

Компетентные органы проводят проверки в рамках закона. Учащиеся данной школы распределяются в государственные школы согласно заявлению родителей. Кроме того, учителям, оставшимся без работы, были предложены свободные вакансии в других школах. В настоящее время они проходят конкурсные процедуры, - заявили в городском отделе образования.

Одна из родительниц сообщила корреспонденту редакции, что обратилась с заявлением к руководству отдела образования, задав вопрос о том, что делать детям, которые не получают должного образования. В ответ ей пояснили, что единственная возможная помощь – это перевод учащихся в школы по месту жительства. В остальных вопросах посоветовали обращаться в суд.

Меня, как родителя, волнует, почему все бездействуют, когда интересы детей ущемлены? И кто будет отвечать за пробелы в знаниях в школе «Gasyr Lyceum»? Почему нет контроля качества предоставляемых услуг?, - выразила обеспокоенность одна из родительниц.

Lada.kz обратилась в городскую прокуратуру за комментарием по принятым мерам в связи с заявлениями педагогов и родителей. В ответ в прокуратуре сообщили, что давать комментарии пока преждевременно, так как заявления находятся на стадии рассмотрения.

Кроме того, редакция продолжает ожидать комментарий от директора школы «Gasyr Lyceum» Даулета Есенгелды, который ранее пообещал высказать свою позицию, но пока не сделал этого.

Напомним, в декабре 2024 года группа педагогов прислала видеообращение, в котором заявила, что не получает заработную плату уже два месяца. Руководство лицея по этому вопросу давало коллективу лишь пустые обещания.

Позже в редакцию обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгелды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.

Уже 2 февраля 2025 года у журналистам издания с жалобой вновь обратились учителя из «Gasyr Lyceum» и родители школьников. По их словам, в школе не проводится полноценный учебный процесс из-за увольнения педагогов.

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