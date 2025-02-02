Скандал вокруг школы «Gasyr Lyceum» не утихает в Актау

В редакцию Lada.kz вновь обратились с жалобой учителя частной школы «Gasyr Lyceum» и родители школьников. По их словам, в школе не проводится полноценный учебный процесс из-за увольнения учителей.

Фото учителей лицея

Сегодня, 2 февраля, в редакцию Lada.kz снова обратились педагоги частной школы «Gasyr Lyceum». По их словам, руководство учебного заведения до сих пор не выполнило свои обязательства по перечислению пенсионных взносов в ЕНПФ и оплате обязательного медицинского страхования, что нарушает их права на социальные гарантии.

Несмотря на выплату зарплат, с сентября месяца не были перечислены социальные отчисления. Эти отчисления удерживаются согласно документам, но не поступают на соответствующие счета. Также нарушение законодательства по выплатам, заработную плату нам выплачивают не в установленные трудовым договором сроки и частями. Уволенные сотрудники до сих пор не получили полный расчет и оплату социального пакета, хотя организация обязана закрыть все долги в течение трех дней при расторжении договора. Кроме того, учителя, которые болеют, не могут получить бесплатную медицинскую помощь и вынуждены платить за лечение из собственного кармана. Хотя долгов по зарплатам нет, остаются задолженности по пенсионным взносам, подоходному налогу и обязательному медицинскому страхованию. В результате государственные органы предполагают, что мы, педагоги, не работаем и наш трудовой стаж прерывается, - жалуются учителя.

По словам учителей, в лицее сейчас наблюдается острая нехватка преподавателей из-за массового увольнения педагогов, поскольку не соблюдаются условия трудового договора и вести уроки просто некому.

Кроме того, по словам учителей, у администрации школы накопились долги перед арендодателем двух зданий, в которых ранее проходили уроки. В связи с этим в пятницу, 31 января, им пришлось переезжать из двух учебных корпусов в главное здание лицея.

Нет уверенности, что эти долги будут погашены, и у детей будет место для учебы. В пятницу уроки проходили во всех трех корпусах, но все вещи были перевезены в главный корпус, который считается их основным. Руководство лицея так и не прокомментировало нам ситуацию. Дети и учителя остались в неведении, не зная, где будут проходить занятия завтра. В школе обучается около 400 детей в 20 классах. В главном корпусе не хватит кабинетов для всех школьников, даже если они решат объединить все классы, - говорят педагоги.

Учителя учебного заведения подчеркнули, что они писали заявления в инспекцию труда, налоговую, городской акимат и прокуратуру. Однако, по их словам, дело как будто не двигается: никаких разбирательств и проверок они пока не видели.

В редакцию также обратились родители учеников лицея. По их словам, многим пришлось покинуть школу из-за значительных пробелов в учебном процессе. Кроме того, администрация учебного заведения до сих пор не вернула им средства, оплаченные за обучение.

Обучение платное — 1,6 млн тенге в год, и оплата производилась сразу в полном объеме. Мы будем добиваться через суд возврата средств и требовать взыскания морального и материального ущерба. Теперь нам придется нанимать репетиторов, чтобы восполнить пробелы в знаниях и догнать учебный процесс, - отметили родители.

Родители учащихся лицея сообщили о еще одной проблеме: не все могут перевести своих детей в другую школу в течение учебного года из-за нехватки свободных мест.

Сейчас, общаясь между собой, родители выяснили, что у всех были заключены разные договоры с разными суммами за обучение. У кого-то сумма составляла миллион тенге, а у кого-то — 1,6 млн тенге. К тому же, как стало известно, данный лицей получает дотации от государства. Тогда возникает вопрос: почему родители должны оплачивать полную сумму? Получается, что школа взяла деньги как от родителей, так и от государства, при этом не возвращает средства тем, кто уже ушел из школы. Мы также намерены написать заявление в прокуратуру, так как в действиях учредителей лицея усматриваются признаки мошенничества,- подчеркнули родители школьников.

Напомним, в декабре 2024 года, в редакцию Lada.kz группа педагогов прислала видеообращение, в котором они заявили, что не получают заработную плату уже два месяца. Все обращения учителей к руководству лицея заканчиваются лишь пустыми обещаниями.

Позже в редакцию Lada.kz обратился директор школы «Gasyr Lyceum» Даулет Есенгелды с сообщением о том, что вопрос с выплатой заработной платы решен: все сотрудники лицея получили оплату за ноябрь.