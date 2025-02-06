Громкие коррупционные скандалы в Мангистау за 2024 год

Редакция Lada.kz подготовила ТОП-4 самых запоминающихся коррупционных историй. Некоторые из них уже пришли к своему логическому завершению. По другим до сих пор продолжаются судебные процессы.

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Начнем, пожалуй, теперь уже с экс-директора гуманитарного колледжа в Бейнеу, которую обвинили в присвоении бюджетных денег.

Судом установлено, что в период с декабря 2022 года по август 2023 года экс-директор издавала приказы о премировании работников колледжа. При этом подсудимая сама давала устные указания в отдел кадров о составлении приказов о премировании конкретных работников с указанием размеров премии. Некоторые работники, получая премии, возвращали часть перечисленных денежных средств наличными, а другая часть работников отдавала часть премии подсудимой через бухгалтера.

В результате, подсудимой Ж. были присвоены из бюджетных средств колледжа 29 550 929 тенге.

Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. В связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка отбытие назначенного наказания отсрочено на 4 года.

«Бронзовая медаль» в коррупционном рейтинге уходит в областной центр наациональных видов спорта. Там в прошлом году были обнаружены хищения на сумму свыше 100 млн тенге. Присвоение денег выявила проверка областной прокуратуры. Деньги присваивались в период с 2018 по 2023 годы. По данному факту прокуратура области провела расследование и дело было направлено в суд по ч.2 ст.371 (халатность) и ч.4 ст. 189 (хищение) Уголовного кодекса РК.

Приговором суда руководитель учреждения признан виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей и на основании Закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан» освобожден от уголовного наказания, главный бухгалтер осужден за хищение бюджетных средств к лишению свободы сроком на 7 лет.

За взятку в сумме 5 миллионов тенге была осуждена на 3,5 года лишения свободы экс-руководительница управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области А.М.

«Должностное лицо подозревается в получении взятки в виде денежных средств в значительном размере от представителя бизнеса за подписание актов оказанных услуг, ускоренное и беспрепятственное перечисление денежных средств в рамках договоров о государственных закупках по объектам строительства, а также за содействие в получении объема работ по социальному объекту. Сумма взятки составила пять миллионов тенге. Кроме этого, по уголовному делу к ответственности привлекается представитель бизнеса за дачу взятки должностному лицу», - сообщили в антикоррупционной службе.

В мае прошлого года оба подозреваемых были признаны виновными. А. М. осуждена к 3,5 годам, второй фигурант дела – к двум годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигоссектора.

ТОП-1 занимает до сих пор незаконченное уголовное дело бывшего председателя актауского городского суда Бауржана Шайдуллина и частного судебного исполнителя Рината Джанахметова. Их обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.

Суд по данному делу проходит в Мунайлинском районе. По данным Lada.kz процесс один раз уже пришлось отменить, из-за отказа выбранного судьи «судить своего друга».

К слову, дел, связанных с коррупцией в Мангистауской области, в 2024 году было совсем немного. Для сравнения, рейтинг скандалов 2023 года состоял из десятка эпизодов разных по содержанию. На запрос редакции Lada.kz предоставить годовой отчет о работе Антикор предпочел не отвечать. Связано ли это с тем, что в Мангистау перестали брать и давать взятки или просто Агентство предпочитает не распространяться о своей работе – доподлинно неизвестно.