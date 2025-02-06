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06.02.2025, 11:32

На самолёте к морю! В курортной зоне Кендерли в Мангистау построят аэропорт

Общество 0 3 368 Наталья Вронская

Для строительства аэропорта в Кендерли выделен земельный участок площадью 599,0 гектаров, об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев.

Фото Центра общественных коммуникаций Мангистау
Фото Центра общественных коммуникаций Мангистау

В курортной зоне Кендерли в текущем году приступят к строительству аэропорта, который в будущем будет принимать и отправлять самолеты большой вместимостью.

Возведение аэропорта в 13 километрах от курортной зоны будет вестись в соответствии с поручением Президента, напомнил спикер. Он отметил, что акиматом Мангистауской области предварительно выбран земельный участок площадью 599,0 гектаров на территории Каракиянского района. Проект, стоимость которого составила 34,3 млрд тенге, будет реализован за счет средств РГП «Казаэронавигация» с правом временного землепользования на указанный участок.

«На первом этапе будет построена взлетно-посадочная полоса шириной 35 метров и длиной 2200 метров для самолетов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные виды воздушных судов позволяют обеспечить воздушное сообщение от Астаны и Алматы до туристических мест области. Позже будут проведены работы по расширению этой полосы движения, а также появится возможность принимать более крупные самолеты типа Аirbus А320 и Boeing 737», - проинформировал Адайбек Калиев.

Он также уточнил, что приобретение дополнительных воздушных судов малой авиации планируется с применением мер государственной поддержки за счет Фонда развития промышленности.

«В Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года Глава государства подчеркнул важность развития внутренних воздушных маршрутов и улучшения инфраструктуры основных объектов туризма. Президент поручил Правительству РК и акимату Мангистауской области ускорить развитие туристской инфраструктуры на Каспийском побережье, а также зоны отдыха «Кендерли». Теплые песчаные пляжи в районе залива Кендерли имеют большой потенциал, поэтому строительство здесь аэропорта - это большая и оправданная инициатива. Все вопросы по возведению аэропорта наряду с изучением курортного потенциала этой зоны отдыха тщательно проработаны Правительством РК совместно с заинтересованными государственными органами Мангистауской области», - рассказал Адайбек Калиев.

Он добавил, что, помимо прочего, со строительством аэропорта в Кендерли у жителей и гостей Жанаозена и Каракия, пользующихся воздушным транспортом, появится новая транспортная возможность. В настоящее время они летают через международный аэропорт Актау, который находится в 160 км от города Жанаозен.

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