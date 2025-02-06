Сколько человек стоят в очереди на жилье в Актау

В настоящее время в очереди на получение бесплатного жилья от государства стоят 12 792 человека, сообщает Lada.kz.

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По информации пресс-службы акимата города, большая часть очередников (5871 человек) относится к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, кандидатов в космонавты, сотрудников специальных государственных органов и лиц, занимающих государственные выборные должности.

Среди других категорий граждан: 4464 человека – социально уязвимые слои населения; 1687 – многодетные семьи; 770 – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В 2024 году в областном центре не было выделено ни одной квартиры, зато в этом, 2025-м, обещают чиновники, намечено сократить очередь сразу на 500 позиций, именно столько квартир предусмотрено выделить из коммунального жилищного фонда.