Бухгалтер детского сада в Актау присвоила 9 млн тенге

В Актау вынесен приговор в отношении бухгалтера за присвоение бюджетных средств, сообщает официальный сайт прокуратуры Мангистауской области.

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Прокуратурой Актау выявлены факты присвоения бюджетных средств в детском саду.

В ходе анализа установлено, что бухгалтер детского сада «Ясли-сад №39 «Хиуаз» ГККП на ПОУ (Государственное казённое коммунальное предприятие на праве оперативного управления) подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно переводила на свои счета свыше 9 млн тенге из госбюджета.

По указанному факту судом в отношении бухгалтера вынесен приговор по п.1) ч.3 ст.189 УК РК с назначением наказания в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев.