Житель Актау снял однокомнатную квартиру для бездомной кошки

Кошка Мария, она же Маня, которая раньше была бездомной и жила в подъезде одного из ЖК, теперь стала не просто домашней, а животным с отдельной жилплощадью, передает Zakon.kz .

фото Александра Ключника с сайта zakon.kz

Ранее на территории ЖК проживали шесть кошек. Жильцы построили им домики, стерилизовали, кормили, возили к ветеринару, обрабатывали от паразитов. Однако некоторым соседям это не нравилось – кошки периодически заходили в подъезды, и это не устраивало людей.

Тогда была написана жалоба в ОСИ, и перед новым годом, не предупредив жильцов, которые курировали этих кошек, животных вывезли в неизвестном направлении. Спустя несколько дней двух кошек нашли мертвыми – их сбила машина.

Жители даже объявляли вознаграждение нашедшему пропавших кошек. Однако никто так и не откликнулся. Спустя месяц двух кошек нашел в соседнем микрорайоне житель ЖК Александр Ключник. Одна из них – двухлетняя Маня.

«Она появилась в подъезде, где я живу, около двух лет назад. Ее все любили, она очень умная. У нее действительно высокий интеллект, как у собаки. Кроме того, у нее очень сильный иммунитет. Когда я ее отвез к ветеринару, врач сказал, что у нее ни одной «болячки», а шерсть настолько хорошая, что, даже, питаясь подножным кормом и скитаясь на улице, она выглядела, как домашняя», – рассказывает Александр Ключник.

У самого Александра дома два кота, за жизнь и здоровье которых он несет ответственность. Поэтому привести домой кошку с улицы зоозащитник не мог. В итоге он разместил ее в однокомнатной квартире того же ЖК. Теперь Маня сейчас проживает со всеми удобствами – гуляет на балконе, спит на кровати, ее регулярно кормят и навещают. В соседнем микрорайоне пока остается еще одна кошка из найденных – Локи. Когда-то ее выбросили на улицу бывшие жильцы жилого комплекса, когда переезжали. Пять лет она ждала у подъезда своих хозяев и никуда не уходила, за что и получила у местных второе имя - Хатико.

«Теперь мы хотим пристроить эту рыжую кошку Локи. Ей уже шесть лет. У нее нет одного зуба, она потрепанная. Все эти годы через нее в подъезде переступали и шли дальше. Понимаете, я не могу их до бесконечности собирать. Хочу, чтобы из этих полутора тысяч квартир – а это почти семь тысяч человек, нашелся бы тот, кто возьмет ее к себе домой. Каждый должен начинать с себя, спросить: а что я сегодня сделал хорошего и доброго, чтобы, как говорится, и умирать было не страшно. Там живет много людей, они каждый день ходят в рестораны и кафе, покупают себе вещи и машины, у них есть деньги, но ни одного человека не нашлось, кто бы взял себе эту кошку», – сетует Александр.

Сколько Маня проживет в отдельной квартире, Александр не знает. Возможно, он заберет ее к себе домой.

«Я не знаю, что будет завтра, делаю то, что нужно делать в моменте, сейчас и сегодня. Строить планы не хочу, главное, что есть сейчас. Знаете, как говорят: хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах», – добавляет Александр.

Остальных вывезенных кошек пока ищут. Александр очень надеется, что найдется одно доброе сердце, способное подарить любовь оставшимся без дома животным.