Забастовка в Актау прекращена: сотрудники «Каскор Машзавод» вернулись на рабочие места

Работники машиностроительного предприятия ТОО «Каскор Машзавод» пришли к взаимовыгодному соглашению с руководством, в связи с чем начавшаяся недавно забастовка была прекращена. Об этом сообщил генеральный директор компании Жандос Газиз.

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Жандос Газиз заверил, что работодатель и сотрудники пришли к единому соглашению по условиям труда.

В настоящее время бастующие вернулись на свои рабочие места.

Напомним, в минувший четверг, 6 фераля, сотрудники «Каскор Машзавод» заявили, что их могут уволить в связи с переводом предприятия в Жанаозен.