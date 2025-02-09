Возгорание трансформаторной попало на видео в Актау

Сегодня, 9 февраля, около 4 часов утра в 28 микрорайоне произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Комментарий предоставили в ГКП «Актауское управления электрических сетей».

Фото: стоп-кадр из видео @911.aktau / Instagram

По их данным, в 03:40 часов в 28 микрорайоне произошло аварийное отключение.

Для выявления причины бригада выехала и проверила подстанции по цепочке. Когда дошли до этой подстанции, обнаружили, что произошло короткое замыкание на автомате секционного включателя. Неполадки устранили, - сообщили в организации.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области прокомментировали, что спасатели по указанному адресу не выезжали, поскольку вызов не поступал.