Певец из Актау завоевал два гран-при на конкурсах в Алматы

Выступления Мануэля на конкурсе исполнителей «Fantastic Talent» и многожанровом региональном конкурсе «Магия Искусства» не оставили жюри равнодушными. Певцу из Актау присудили сразу два гран-при.

Фото предоставлено Мануэлем

Вчера, 8 февраля, состоялся V Республиканский конкурс исполнителей «Fantastic Talent» в Алматы. Были приглашены артисты из более чем 35 городов страны.

Я прошел отбор дистанционно и вышел в финал проекта в Алматы. В своей категории соревновался с 15 участниками со всей страны и завоевал Гран-при, был отмечен председателем членов жюри, педагогом национальной консерватории имени Курмангазы Радмилой Рушатовной Берушевой. Мне удалось с ней поговорить и получить наставления для дальнейшей работы, - рассказал корреспонденту Lada.kz Мануэль.

Для своего выступления артист выбрал две песни. Первая, народная «Самалтау», рассказывает об одиноком солдате, который был вынужден покинуть отчий дом, оставить родных и уйти на войну.

Самалтау – это казахская народная песня, известная своими глубоко трогающими душу словами. Пронизанная скорбью народа песня «Самалтау» передает атмосферу тяжелых событий 1916 года, когда царским указом казахское мужское население от 19 до 43 лет отправлялось на строительство оборонительных сооружений и на тыловые работы Первой мировой войны. Песня одинокого солдата, который расстается со своими родными и уходит на войну. Произведение носит культурно-историческое значение, входит в ранг народных композиций Казахстана, - рассказал Мануэль.

Вторая композиция, которую исполнил певец из Актау – «Arcade». Это песня нидерландского певца Дункана Лоуренса, выпущенная в 2019 году. Она стала победителем «Евровидения-2019», принеся Нидерландам первое место впервые с 1975 года.

Это эмоциональная баллада о любви, потере и надежде. Лоуренс рассказал, что вдохновение для нее он нашел в реальной истории из своего детства: он вспоминал женщину, которая долго ждала возвращения возлюбленного, но так и не дождалась. «Arcade» – это не просто конкурсная песня, а настоящая современная баллада, которая тронула миллионы слушателей по всему миру. Я выбрал ее поскольку она очень мне близка и это один из известнейших хитов за всю историю Евровидения, - сказал Мануэль.

Сегодня, 9 февраля, артист из Актау принял участие в многожанровом региональном конкурсе «Магия Искусства», где также завоевал Гран-при номинации «Эстрадный вокал».

Это не первые достижения Мануэля на вокальных конкурсах. Ранее он представлял наш город в Узбекистане.