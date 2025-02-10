Сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау пришло на почту Lada.kz

Сегодня, 10 февраля, на официальную почту редакции Lada.kz поступило сообщение о заложенной бомбе в одной из школ Актау. Корреспондент издания обратился за комментарием в пресс-службу департамента полиции для получения официальной информации.

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Сегодня на электронную почту редакции Lada.kz поступило сообщение с пометкой «Очень срочно». В сообщении говорится о заложенной бомбе в одной из школ Актау.

Я нeнавuжу этот мuр и решил вас забрать вместе с собой. Я заложил в школьном туалете школы №1 города Актаy в 14 микрорайоне, там находится гексогеновая бомба. Ваше заведение взорвется, даю з часа на эвакуацию, иначе дети умрут, - говорится в сообщении.

Сообщение поступило с электронной почты yes@sitymail.ru.

Корреспондент издания незамедлительно сообщил о полученном письме в пресс-службу департамента полиции.

В ведомстве сообщили, что подобных сообщений к ним не поступало, однако, как правило, они проводят проверку в таких случаях.

Если бы к нам поступило такое сообщение, наши сотрудники в обязательном порядке отреагировали бы. На место сразу же выехала бы оперативная группа, дети были бы эвакуированы, а здание школы проверили бы на наличие взрывчатых веществ, – подчеркнули в полиции региона.

В рассылке письма, помимо редакции, были указаны еще более десятка адресов.

Напомним, в декабре 2024 года поступило сообщение о минировании общеобразовательной школы №1 в 14 микрорайоне. Эвакуации детей не было. Позже в полиции сообщили, что информация о заложенной в школе №1 бомбе была ложной.

15 января 2025 года в полицию сообщили о заложенной бомбе в школе №6, расположенной в 6 микрорайоне. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что учебное заведение проверили и взрывное устройство не обнаружено.

На следующий день, 16 января, в 04:15 часов на пульт дежурного «102» управления полиции Актау поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в школе №33, расположенной в 33 микрорайоне. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Сотрудники полиции совместно с кинологами департамента полиции области произвели тщательный осмотр здания школы и прилегающей территории. Опасных предметов или взрывных устройств обнаружено не было. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый – мужчина 1995 года рождения, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.