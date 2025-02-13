Оркестр исполнил песни военных лет для пассажиров автобуса в Актау. Видео

В Сети появилось видео, на котором группа артистов, играя на музыкальных инструментах, исполнила давно полюбившиеся поколениям песни. Как выяснил корреспондент Lada.kz , перед горожанами выступил военный оркестр Национальной гвардии РК. Подробности рассказали в пресс-службе регионального командования «Батыс».

Фото: пресс-служба регионального командования «Батыс»

В исполнении музыкантов прозвучали такие композиции, как «Алға қазақ жігіттері», «Смуглянка» и «Катюша».

Пассажиры отвечали исполнителям взаимностью, активно подпевая и снимая живой мини-концерт на камеры мобильных телефонов.

Пользователи Сети предположили, что это акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и она проходит во многих городах страны.

Как оказалось, порадовал горожан ярким выступлением военный оркестр Национальной гвардии РК. Мероприятие проведено в рамках патриотической акции «100 дней до Победы». Концерты уже прошли в автобусах и других общественных местах.

Жители города и водители общественного транспорта выразили искреннюю благодарность военнослужащим Национальной гвардии за их инициативу. Некоторые из присутствовавших признались, что военные песни вызвали у них слёзы.

Организаторы пообещали, что подобные мероприятия будут продолжены. В рамках акции «100 дней до Победы» запланировано проведение еще нескольких патриотических акций.