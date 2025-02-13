Как быстро проверить статус медстрахования, рассказали специалисты из Мангистау

В филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области рассказали о способах быстрой проверки статуса в системе ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование).

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По словам специалистов, один из самых популярных вопросов, поступающих в контакт-центр 1414, связан с тем, что жители региона не знают, как проверить статус своего страхования в системе здравоохранения, чтобы понять, на какую медпомощь они могут рассчитывать.

В филиале напомнили, как можно быстро проверить статус через онлайн-сервисы, не теряя времени на ожидание ответа оператора.

Существуют собственные сервисы фонда, через которые можно узнать свой статус в системе обязательного социального медицинского страхования, введя ИИН. К ним относятся: официальный сайт – через поле «Проверить статус застрахованности» в центре страницы; мобильное приложение Qoldau 24/7 – через команду «Проверка статуса страховки» в главном меню; @SaqtandyrýBot в Telegram – через команду «Определить статус застрахованности» в основном меню, - рассказали в фонде..

Также Фонд социального медицинского страхования постоянно проводит работу по расширению сервисов для проверки статуса и оплаты взносов, заключая соответствующие соглашения с банками второго уровня и поставщиками медицинских информационных систем. На сегодня эта возможность доступна в мобильных приложениях:

Damumed;

Halyk (Халық банк);

BCC.KZ (Банк ЦентрКредит);

Kaspi.kz (Kaspi Bank);

Forte (Forte Bank);

Freedom SuperApp (Фридом Банк Казахстан);

Bereke bank (Bereke Банк).

Кроме того, на сайте электронного правительства egov.kz доступна государственная услуга «Выдача информации об участии в качестве потребителя медицинских услуг и о перечисленных суммах отчислений и (или) взносов в системе обязательного социального медицинского страхования».