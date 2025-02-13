Свершилось! У школы в 1 микрорайоне Актау обновят тротуар

Жители 1 микрорайона жаловались на отсутствие тротуара перед средней школой №3 и детским садиком. В пресс-службе Актауского городского акимата прокомментировали ситуацию.

Фото: стоп-кадр из видео

По данным администрации, о проблеме с разбитыми тротуарами в 1 микрорайоне чиновники в курсе.

В настоящее время, по информации отдела строительства, в 1 и 6 микрорайонах ведутся работы по реконструкции инженерных сетей. После их завершения будут укладывать тротуар, в том числе и в месте, указанном жителями данного района, - сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Напомним, ранее родители детей, посещающих школу №3 и ясли-сад №8 «Акжелкен» в 1 микрорайоне, пожаловались на удручающее состояние тротуара. Люди рассказали, что на протяжении полугода периодически обращаются к местным властям с просьбой обновить тропинку для населения, однако жалобы оставались без ответа.