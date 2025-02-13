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13.02.2025, 15:29

В Мангистау отец пятерых детей получил срок за повторное вождение в нетрезвом виде

Общество 0 1 749 Наталья Вронская

Житель Бейнеуского района лишился свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. О подробностях дела рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Инцидент, о котором сегодня, 13 февраля, сообщили в суде, произошел в Бейнеуском районе. Так, 19 сентября 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, и, нарушив ПДД, столкнулся с автомобилем «Opel Vectra», а затем снес забор дома, находившегося рядом с местом происшествия, тем самым потерпевшим был нанесен материальный ущерб.

На нарушителя завели уголовное дело, так как ранее он уже привлекался к ответственности за подобный проступок и был лишен права управления транспортными средствами.

Разбирательства велись по части 2 статьи 346 УК РК.

Вина подсудимого Г., кроме его признательных показаний, также доказывается показаниями потерпевших и свидетелей, вещественными доказательствами и другими материалами дела. Согласно заключению наркологической экспертизы, Г. в момент освидетельствования был в алкогольном опьянении, - пояснили в суде.

Прокурор просил лишить свободы жителя района, потерпевшие – обратное.

Подсудимый же полностью признал вину, выразил раскаяние, в полной мере возместил причиненный ущерб потерпевшим, в связи с чем просил назначить более мягкое наказание.

Санкция части 2 статьи 346 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Согласно части 3 статьи 55 УК РК, по делам ускоренного досудебного расследования, размер основного вида наказания не может превышать половины максимального срока наказания, - пояснили в суде.

Уголовное дело в отношении Г. провели в порядке ускоренного досудебного расследования.

Суд при назначении наказания подсудимому учел смягчающие ответственность и наказание обстоятельства – чистосердечное раскаяние, признание вины, возмещение ущерба, причиненного потерпевшим, наличие пятерых детей на иждивении. Отягчающих установлено не было.

Приговором суда Г. признан виновным по части 2 статьи 346 УК РК, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с лишением права управления транспортными средствами пожизненно, - сообщили в суде.

Приговор вступил в законную силу.

Для справки

Статья 346 УК РК – Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица.

Статья 55 УК РК – Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение.

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