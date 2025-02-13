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13.02.2025, 15:45

Какие налоговые льготы положены жителям Мангистау, имеющим инвалидность

Общество 0 2 103 Наталья Вронская

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области рассказали о льготах физическим лицам с ограниченными возможностями по видам налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По информации департамента госдоходов, за людей с ограниченными возможностями предприниматели не должны оплачивать медицинские взносы и отчисления. Страхует таких работников государство. Также сотрудники, имеющие инвалидность, имеют право на вычеты из индивидуального подоходного налога (ИПН) в сумме 14 МРП в месяц (55 048 тенге) и 882 МРП в год (3 468 024 тенге).

Работники с инвалидностью, а также родители (попечители, приемные родители) детей с инвалидностью, лица, признанные «инвалидом с детства», не освобождаются от уплаты ИПН с доходов. Однако по статье 346 НК РК они имеют право на дополнительный налоговый вычет в размере 882 МРП за календарный год. К таким категориям лиц относятся: физические лица, имеющие инвалидность I, II и III группы, родители (попечителям, опекунам) детей с инвалидностью и лица, признанные «инвалидом с детства». В соответствии со статьей 320 НК РК индивидуальный подоходный налог рассчитывается по ставке 10%. Для предоставления вычета работник подает заявление о предоставлении ему стандартного вычета с приложением подтверждающих документов, - пояснили в департаменте.

От обязательных пенсионных взносов освобождаются только инвалиды I и II группы, если инвалидность установлена бессрочно.

Не уплачиваются соцотчисления только за работников-инвалидов пенсионного возраста.

На социальный налог льготы не предусмотрены ни для кого.

Таким образом, статус инвалида освобождает работника только от уплаты ВОСМС и ООСМС и дает право на дополнительный вычет по ИПН. Все остальные налоги и отчисления производятся с доходов таких работников на общих основаниях.

Для справки

Взносы ОСМС (ВОСМС) – сумма, удерживаемая с дохода физического лица, которая перечисляется от его имени в качестве обязательного платежа в систему медицинского страхования. Уплата взносов ОСМС в Казахстане введена с 2020 года, платежи производятся за всех граждан РК.

ООСМС – обязательные отчисления социального медицинского страхования.

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