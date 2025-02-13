Повышение НДС в Казахстане: предприниматели Мангистау выступили с конкретными предложениями

В Палате предпринимателей Мангистауской области «Атамекен» с бизнес-сообществом встретились вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков, заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жанибек Нуржанов, заместитель акима Мангистауской области Тлек Жеткизгенулы. В ходе встречи, в которой приняли участие около 200 предпринимателей, был обсужден новый Налоговый кодекс и его влияние на бизнес.

фото пресс-службы палаты предпринимателей "Атамекен"

В своем выступлении вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков отметил, что для недопущения роста цен на продукты питания, социально-значимые товары Правительство рассматривает возможность полного освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов РК Жанибек Нуржанов отметил, что налог на добавленную стоимость является одним из основных источников пополнения бюджета. Но, поскольку реформа в сфере налогообложения затрагивают интересы не только предпринимателей, но и в целом всего населения, он отметил, что обсуждения проводятся открыто с участием бизнес-экспертов.

«В связи с поручением Главы государства во всех регионах проходит встреча с представителями бизнеса. В этой связи ваши конкретные предложения будут тщательно проанализированы правительством и в дальнейшем представлены в Парламент РК», - сказал Жанибек Нуржанов.

Мангистауские предприниматели высказали мнение о налоге на добавленную стоимость, который активно обсуждается в обществе. В том числе Жалгас Мырзагалиев, Жасулан Серик, Нуржигит Нурболатулы выступили конкретно с предложениями.

«Предложенное правительством повышение ставки НДС может подорвать экономику страны. Очевидно, что, если повысится налог на добавленную стоимость, подорожают продукты питания, лекарства, одежда, топливо, коммунальные услуги. Это в первую очередь сказывается на малом бизнесе. Предприятия могут сократить рабочих, чтобы сократить расходы, и безработица может резко возрасти. Будут обесцениваться доходы населения, то есть заработная плата не повышается, а все, что потребляет народ, продолжает дорожать, поэтому мы категорически против повышения НДС на 16%. Нынешняя система предоставляет льготы или преимущества только определённым группам. Несправедливо предъявлять одинаковые требования к корпорации, зарабатывающей миллиарды на нефти, и малому предпринимателю, зарабатывающему на жизнь на рынке. Предлагаем применить дифференцированное налогообложение к крупным секторам экономики с высокими доходами, у которых предусмотрен возврат НДС, или они не являются плательщиками НДС», - сказал председатель Регионального совета Жалгас Мырзагалиев.

Жалгас Мырзагалиев отметил, что игорный бизнес – это отрасль с особенно высокими доходами, которая не платит НДС. Он считает, что будет справедливым шагом, если будет введен налог и на этот вид бизнеса. А это может принести значительный доход в бюджет.

А директор ТОО «TaxServiceKz» и налоговый консультант 1 категории Жасулан Серик предложил оставить ставку НДС на уровне 12%, потому что он считает, что повышение налога на добавленную стоимость повлияет на рост теневого бизнеса.

«Очень верно, что представители правительства приезжают в регион и разъясняют новый Налоговый кодекс. Мы тоже высказали свое предложение. Здесь была дискуссионная площадка, где предприниматели и правительство высказали свою позицию безоговорочно. Важно, чтобы на важном для страны шаге были учтены и мысли предпринимателей. Теоретически рост НДС должен увеличить налоговые поступления в бюджет. Однако, если потребление снизится и часть бизнеса уйдёт в тень, эффект может быть слабее ожидаемого. Увеличение НДС до 16% приведёт к росту цен, снижению потребления, давлению на бизнес и росту теневой экономики. Это может иметь обратный эффект, снизив реальные налоговые поступления и вызвав социальное недовольство. Вместо этого стоит искать более мягкие и эффективные способы увеличения бюджета. Предлагаем не увеличивать ставку НДС, а вместо этого исключить некоторые виды деятельности, освобожденные от НДС. Например, исключить освобождения оборотов по реализации финансовых операций, так как если «вымрет» малый и средний бизнес, то банки также само собой обанкротятся. Поэтому ставку НДС надо оставить на уровне 12%», - сказал Жасулан Серик.

А также председатель партии Respublıca Мангистауской области Нуржигит Нурболатулы высказал свои предложения касательно НДС.

«Мы против роста НДС. Ранее нами проводились совещания на эту тему, где участниками являлись бизнесмены, которые выразились против повышения ставки НДС. Вместо того, чтобы повышать НДС, необходимо продумать методы увеличения поступлении в бюджет, и здесь я хочу процитировать сопредседателя нашей партии Максима Барышева, который предлагает рассмотреть следующие варианты: провести детальный анализ с участием ВАП (высшей аудиторской палатой) и выявить неэффективные дочерние структуры, которые потребляют деньги, после чего продать или ликвидировать их. Потенциал - 2 трлн тенге в год. А также контролировать траты Фонда медицинского страхования и ГФСС. И напрямую сделать их подотчетным Министерству финансов. Потенциально 0,5 ТРЛН тенге в год экономии. Наладить контроль на таможенных постах. ("Карго" и контрабанда из Китая, расхождение 6МЛРД USD). Потенциально 0,5 трлн тенге в год дополнительных таможенных сборов и уплат НДС», - сказал Нуржигит Нурболатулы.

Кроме того, предприниматели Ботагоз Сынабаева, Роза Дарханова, Ирина Беляева, Игорь Машинский, Нурлан Тлепов выступали против повышения НДС, просили посмотреть более подробно. И были заданы узкие вопросы касательно определенных секторов экономики, в которых ведется бизнес данных предпринимателей.

Встреча с представителями бизнеса длилась два часа. В ходе совещания предприниматели задали актуальные вопросы, отметив, что при каждом изменении налоговой политики должно учитываться прежде всего мнение представителей бизнеса. Было высказано пожелание, чтобы предложения, осаждавшиеся на встрече, были учтены в решающий момент. Вице-министр Национальной экономики РК Бауыржан Омарбеков и заместитель председателя Комитета государственных доходов Жанибек Нуржанов пообещали учесть все предложения и пожелания.