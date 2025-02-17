Жители Актау возмущены прикреплением к поселковой клинике

Жители 21 микрорайона, которые ранее получали медицинскую помощь в городской поликлинике №2 в 26 микрорайоне, сообщают, что теперь их прикрепили к клинике «Tolimed», что находится в поселке Оймаша (бывший Приозерный – прим.автора). Люди высказали свое недовольство таким положением дел. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото предоставили в медицинской клинике «Tolimed»

По словам жителей 21 микрорайона, ранее они могли получать медпомощь прямо в областном центре, теперь же им необходимо добираться до поселка, чтобы проконсультироваться у специалистов здравоохранения.

В городе не хватает поликлиник для обслуживания жителей 21 микрорайона? Я лично уже третий раз сталкиваюсь с проблемой, когда с клиники в селе Оймаша меня отправляют в клинику села Атамекен. Чем руководствовалось областное управление здравоохранения в этом вопросе?, - возмущается одна из жительниц 21 микрорайона Карлыгаш.

Руководитель «Tolimed» Зыяда Толыбаева заявила, что жители 21 микрорайона были прикреплены к медучреждению согласно приказу управления здравоохранения Мангистауской области. Она заверила, что проблем с посещением медорганизации быть не должно.

Жители 21 микрорайона могут обращаться в филиал клиники, который находится в шаговой доступности (3-5 минут) по адресу: производственная зона №1, здание №27.