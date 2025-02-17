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17.02.2025, 10:58

Сколько осужденных за педофилию проживает в Актау

Общество 0 2 543 Наталья Вронская

Согласно официальной статистике, в Мангистауской области проживает 19 граждан, ранее осужденных за совершение преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщается на сайте Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

С 2016 года в стране действует общедоступная база данных лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

На сайте можно посмотреть информацию о каждом из освобожденных граждан с указанием района проживания, паспортными данными и фотографией.

Так, по имеющимся данным, в Актау проживает 12 человек, которые были ранее осуждены за преступления против половой неприкосновенности детей. Также три человека прописаны в Мунайлинском районе, двое – в Жанаозене, и еще двое – в Мангистауском районе.

Всего в Казахстане 458 таких граждан.

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