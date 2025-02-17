Международный карантинный центр для экспорта животных построят в Мангистау

Вопросы сотрудничества в области ветеринарии, в том числе по Мангистауской области, обсудили вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин с генеральным директором Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) Иммануэль Субейран. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства РК.

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Вице-министром была озвучена инициатива Казахстана по созданию международного карантинного центра в Мангистауской области для экспорта животных в соответствии с международными стандартами. В рамках обсуждения у ВОЗЖ были запрошены технические рекомендации по организации такой площадки, механизмы безопасного экспорта через Казахстан и управление региональными рисками.

Генеральный директор ВОЗЖ Иммануэль Субейран выразила готовность проработать данный вопрос на экспертном уровне и представить соответствующие рекомендации.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы восстановления статусов северо-западных и центральных областей Казахстана по ящуру, сохранения действующих статусов юго-восточных областей, проведения тренинг-семинаров для казахстанских ветеринаров.

Основной целью встречи стало обсуждение перспектив расширения сотрудничества в области ветеринарии, проведение консультации по вопросам безопасной торговли и возможности предоставления технической поддержки со стороны ВОЗЖ.

Стороны обсудили твиннинг-проекты для получения статуса референтной лаборатории ВОЗЖ по диагностике лейкоза крупного рогатого скота для Казахского научно-исследовательского ветеринарного института, ход реализации твиннинг-проекта между Китайским Харбинским научно-исследовательским институтом ветеринарии и Казахским агротехническим исследовательским университетом имени С.Сейфуллина по созданию референтной лаборатории ВОЗЖ по инфекционной анемии лошадей в Казахстане для стран Центральной Азии.

Иммануэль Субейран отметила положительную динамику продвижения проектов и сообщила, что решение Научной комиссии ВОЗЖ по первому проекту будет объявлено в сентябре текущего года.

Отметим, что Казахстан на сегодняшний день имеет официальные статусы благополучия ВОЗЖ по таким болезням, как ящур (в юго-восточных областях), африканская чума лошадей и классическая чума свиней. Министерством ведется работа по восстановлению статусов благополучия в северо-западных областях.

Для справки

Twinning (твининг) – это инструмент ЕС по оказанию помощи в рамках наращивания институционального потенциала, проведения средне- и долгосрочных реформ, а также равноправного сотрудничества между органами государственного управления стран-членов ЕС и стран-партнеров.