18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.75
523.09
5.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.02.2025, 17:23

Жертва уже есть: жильцы многоквартирного дома в Жанаозене опасаются за себя и детей

Общество 0 4 615 Наталья Вронская

Пятидесятилетний юбилей дом в микрорайоне «Шугыла» отметил дырами в бетонном полу, раскачивающимися перилами и отваливающейся облицовкой. Возраст для многоквартирной «галерейки» оказался не почетным, а фатальным – ее жильцы всерьез беспокоятся о собственной безопасности. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

В доме №21, расположенном в микрорайоне «Шугыла», помимо привычных предостережений от родителей в виде фраз «не гуляй допоздна» и «не доверяй посторонним» детям говорят «нельзя трогать перила», «всегда смотри под ноги, а также не забывай поглядывать наверх». Причина такой настороженности родителей вовсе не в гиперопеке. Дело в том, что один ребенок уже стал жертвой разваливающегося дома, больше пострадавших люди не хотят.

В августе 2023 года в акимате нам обещали, что в марте 2024 года всех жильцов расселят и дом пойдет под снос. Но до сих пор ничего не сделали. Всё это время, с марта, жильцы пытаются встретиться с акимом, но там лишь на словах обещают и выгоняют из здания, - говорят люди.

Аварийный дом действительно опасен для жизни, уверены люди. С каждым днем разрушений становится только больше, а действий со стороны государственных властей все также никаких.

Тут проживают пенсионеры, многодетные матери, люди, у которых нет возможности переехать самостоятельно в другое жилье.  Местная администрация это прекрасно знает, но почему-то бездействует. Дому 50 лет и он сыпется на глазах. Один ребенок пострадал уже в прошлом. Его увезли в больницу. Мы не хотим ждать новых жертв, - жалуются люди.

В Жанаозенском городском акимате сообщили, что работают над данной проблемой. Об обещанном переселении в марте 2024 года они не помнят, но зато уже готовятся сделать обследование дома на аварийность. Правда, до конца 2025 года.

В ответ на жалобу жильцов на техническое состояние дома №21 в микрорайоне «Шугыла» ответственные специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города выехали на место и провели осмотр. В результате проверки установлена необходимость в проведении полного обследования технического состояния дома №21. В связи с этим, данные работы планируется провести до конца 2025 года, используя сэкономленные бюджетные средства. Если в результате оценки будет установлено, что здание является таковым или нуждается в ремонте, будут приняты соответствующие меры и проведены необходимые работы для обеспечения безопасности жильцов. В настоящее время этот вопрос находится на постоянном контроле администрации города, - сообщили в администрации моногорода.

Перевод Багилы Жарлановой

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Знакомый
Знакомый
Видимо только женщин волнует безопасность их детей ,отцам видимо по барабану!
17.02.2025, 13:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

«Какой-то цинизм»: Поплавская о присвоении находящемуся в коме Кеосаяну звания заслуженного артиста РоссииНовости Мира
26.01.2025, 18:14 0
В ЕНПФ назвали способ изъятия пенсионных накоплений, минуя порог достаточностиНовости Казахстана
10.02.2025, 20:20 0
Спасение для диабетиков: учёные назвали сухофрукт, снижающий уровень сахара в кровиНовости Мира
29.01.2025, 07:39 0
Назван неожиданный способ борьбы с бессонницейНовости Мира
13.02.2025, 08:34 0
Казахстанцам станет сложнее покупать жильеНовости Казахстана
28.01.2025, 10:04 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...