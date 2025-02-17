Жертва уже есть: жильцы многоквартирного дома в Жанаозене опасаются за себя и детей

Пятидесятилетний юбилей дом в микрорайоне «Шугыла» отметил дырами в бетонном полу, раскачивающимися перилами и отваливающейся облицовкой. Возраст для многоквартирной «галерейки» оказался не почетным, а фатальным – ее жильцы всерьез беспокоятся о собственной безопасности. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

В доме №21, расположенном в микрорайоне «Шугыла», помимо привычных предостережений от родителей в виде фраз «не гуляй допоздна» и «не доверяй посторонним» детям говорят «нельзя трогать перила», «всегда смотри под ноги, а также не забывай поглядывать наверх». Причина такой настороженности родителей вовсе не в гиперопеке. Дело в том, что один ребенок уже стал жертвой разваливающегося дома, больше пострадавших люди не хотят.

В августе 2023 года в акимате нам обещали, что в марте 2024 года всех жильцов расселят и дом пойдет под снос. Но до сих пор ничего не сделали. Всё это время, с марта, жильцы пытаются встретиться с акимом, но там лишь на словах обещают и выгоняют из здания, - говорят люди.

Аварийный дом действительно опасен для жизни, уверены люди. С каждым днем разрушений становится только больше, а действий со стороны государственных властей все также никаких.

Тут проживают пенсионеры, многодетные матери, люди, у которых нет возможности переехать самостоятельно в другое жилье. Местная администрация это прекрасно знает, но почему-то бездействует. Дому 50 лет и он сыпется на глазах. Один ребенок пострадал уже в прошлом. Его увезли в больницу. Мы не хотим ждать новых жертв, - жалуются люди.

В Жанаозенском городском акимате сообщили, что работают над данной проблемой. Об обещанном переселении в марте 2024 года они не помнят, но зато уже готовятся сделать обследование дома на аварийность. Правда, до конца 2025 года.

В ответ на жалобу жильцов на техническое состояние дома №21 в микрорайоне «Шугыла» ответственные специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города выехали на место и провели осмотр. В результате проверки установлена необходимость в проведении полного обследования технического состояния дома №21. В связи с этим, данные работы планируется провести до конца 2025 года, используя сэкономленные бюджетные средства. Если в результате оценки будет установлено, что здание является таковым или нуждается в ремонте, будут приняты соответствующие меры и проведены необходимые работы для обеспечения безопасности жильцов. В настоящее время этот вопрос находится на постоянном контроле администрации города, - сообщили в администрации моногорода.

Перевод Багилы Жарлановой