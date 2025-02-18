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17.02.2025, 19:10

В Мангистау отец попал под суд из-за дочери – она пропускала занятия в школе

Общество 0 3 369 Наталья Вронская

В Мангистауской области отца оштрафовали за то, что его дочь пропускала школу. Сумма превысила 55 тысяч тенге. Подробности рассказали в пресс-службе регионального суда.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Как сообщается, в 2024 году отец не исполнил обязанности по воспитанию и образованию 15-летней дочери, которая 17 дней без уважительных причин пропускала занятия в школе.

Стоит отметить, что деяние было совершено повторно в течение года: ранее на законного представителя подростка уже накладывали административное взыскание за подобный случай.

Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области по части 2 статьи 127 КоАП РК.

На заседании родитель полностью признал вину, раскаялся в содеянном и просил назначить минимальное наказание.

Постановлением суда от 21 января 2025 года ответчик признан виновным и в качестве административного взыскания на него наложен штраф в размере 55 380 тенге (сумма указана с учетом 1 МРП на 2024 год).

Ранее в Актау оштрафовали мать подростка, который вымогал деньги у школьников. Подробнее по ссылке.

Справочно

Статья 127 КоАП РК – Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Часть 2 статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 15 МРП (на 2025 год – 58 980 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

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