Движение авто ограничили в Мангистау из-за гололёда

Ограничение движения ввели на автодорогах Жетыбай – Актау и Жанаозен – Жетыбай из-за гололеда. Полиция региона просит водителей без крайней необходимости воздержаться от поездок по указанным маршрутам.

Фото из архива Lada.kz

В полиции региона сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий и образованием гололёда на автодорогах Жетыбай – Актау и Жанаозен – Жетыбай движение транспорта затруднено.

Полиция перешла на усиленный режим работы.

В настоящее время проезд возможен только в составе колонн с сопровождением полиции. Просим водителей без крайней необходимости воздержаться от поездок по указанным маршрутам, соблюдать меры предосторожности и учитывать дорожную обстановку. Следите за обновлениями о ситуации на дорогах, - сообщили в ведомстве.

Напомним, РГП «Казгидромет» сделал штормовое предупреждение по территории Мангистауской области на 19 февраля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются снег и гололёд.