Полиция Мангистау: психически больного мужчину поместили в больницу

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина бежит в сторону сотрудника полиции, стоящего возле патрульной машины. Судя по кадрам, он принимает агрессивную позу, будто готовится к нападению. В пресс-службе департамента полиции региона прокомментировали видео.

Кадр видео

Видео разместили на странице «cenzura_aktau» в Instagram. На видео запечатлено, как мужчина стремительно бежит к сотруднику полиции, стоящему возле патрульной машины. Остановившись, он принимает угрожающую стойку, словно готовясь к нападению. Полицейский остается невозмутим. По видеозаписи непонятно, как именно завершился инцидент.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, мужчина, запечатленный на видео, страдает психическим заболеванием. Сейчас у него произошло обострение, из-за чего он вел себя неадекватно.

Инцидент произошел вчера, 18 февраля, в 14 микрорайоне, неподалеку от торгового центра «Астана».