Синоптики прогнозируют сильный снегопад и метель в Актау

Синоптики ожидают обильные осадки на территрии нашего региона. Об этом сообщает филиал РГП «Казгидромет» Мангистауской области.

Снег в Актау. Фото автора

Территория Мангистауской области в ближайшие сутки будет находиться под влиянием циклона со Средиземного моря и с прохождением атмосферных фронтальных разделов по области ожидаются осадки (преимущественно снег) и гололед. На западе, в центре области временами сильный снег и метель. На севере и востоке области - туман.

Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется.

«В Актау 21 февраля ожидаются снег, временами сильный снег, метель, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду», - сообщили в РГП «Казгидромет».

Согласно данным Gismeteo, в Актау на протяжении всего дня будет идти снег. Всего прогнозируется выпадение до 11,9 мм осадков. Температура воздуха составит -3...-5 °C.