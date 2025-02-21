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21.02.2025, 10:26

Налоговые поступления жителей Мангистау превысили ожидания

Общество 0 1 894 Наталья Вронская

Налоговые поступления в государственный бюджет от Мангистауской области исполнены на 106,5%, сообщают в департаменте государственных доходов региона.

Фото с сайта kkn.kz
Фото с сайта kkn.kz

В результате деятельности департамента в 2024 году обеспечены налоговые поступления в государственный бюджет в объеме 665,6 миллиарда тенге, это на 6,7%, или на 41,7 миллиарда тенге больше, чем за аналогичный период 2023 года. Как утверждают в ведомстве, это свидетельствует о положительной динамике роста налоговых поступлений.

На заседании коллегии руководитель департамента государственных доходов Серик Манзоров подчеркнул важность дальнейшего повышения эффективности работы и улучшения налогового контроля, поставил перед коллегами ряд задач, направленных на дальнейшее пополнение бюджета, а также дал поручения по улучшению работы с налогоплательщиками и оптимизации внутренних процессов.

Напомним, ранее налоговики заподозрили в попытке скрыть свои доходы 71 блогера из Мангистауской области. По мнению сотрудников департамента, те не указали в своих декларациях порядка 12,9 миллиарда тенге. Им дали время на пересдачу.

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