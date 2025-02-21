Какие трассы в Мангистау закрыты из-за снегопада

В связи с ухудшением погодных условий на некоторых трассах в Мангистауской области закрыли движение для всех видов автотранспорта. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Иллюстративное фото: Актауский городской акимат

В связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Мангистауской области на дороге Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, 210-786 километр.

Временные ограничения ввели и на трассе от границы Атырауской области до Актау: в частности, участок Жетыбай-Жанаозен-граница Республики Туркменистан (0-58 км), участок Жетыбай-Жанаозен, Актау-Курык (13-72 км).

МЧС настоятельно рекомендует воздержаться от поездок и пеших прогулок на дальние расстояния, особенно в темное время суток.

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах, - говорится в сообщении.

«АО «НК «КазАвтоЖол» также предупредило водителей о непогоде в Мангистауской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, опубликовав номер телефона call-центра 1403, позвонить на который можно в любое время суток.

Также в организации сообщают, что в регионе проводятся работы по зимнему содержанию автодорог республиканского значения.

Дорожные службы очищают дороги от снега и посыпают их противогололедными материалами.